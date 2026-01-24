Ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στον τερματικό σταθμό McNamara του αεροδρομίου Detroit Metro, στο Μίσιγκαν, το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός ανάμεσα σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες. Ο οδηγός, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και αναφορές, φώναζε ακαταλαβίστικα ενώ τον απομάκρυναν από το σημείο.

Στο σοκαριστικό υλικό φαίνεται το μαύρο σεντάν να έχει σταματήσει στη μέση του τερματικού, αφού διέλυσε τις γυάλινες πόρτες του αεροδρομίου στο Ρόμουλους, όπως μετέδωσε το WXYZ. Οι εργαζόμενοι της Delta Airlines που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο σημείο έμειναν έκπληκτοι από το περιστατικό.

Ο οδηγός βγήκε αμέσως από το όχημα με τα χέρια ψηλά και μιλούσε σε κατάσταση σύγχυσης, ενώ ασφάλεια και προσωπικό του αεροδρομίου έσπευσαν στο σημείο που είχε γεμίσει συντρίμμια.

«Η αντίδραση ήταν τόσο γρήγορη, ευτυχώς, με τους αστυνομικούς, την TSA και όλους», δήλωσε ο ταξιδιώτης Άλι Χαλίφα στο μέσο. «Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα.»

Στο βίντεο διακρίνεται ο άγνωστος άνδρας οδηγός, φορώντας φανέλα των Detroit Lions, να φωνάζει ακαταλαβίστικα καθώς τον απομάκρυναν σχεδόν δώδεκα αστυνομικοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές πώς το αυτοκίνητο κατάφερε να σπάσει τις γυάλινες πόρτες, ενώ φωτογραφίες δείχνουν μεταλλικά φράγματα μπροστά από την είσοδο του τερματικού.

«Η ομάδα μας συγκεντρώνει πληροφορίες και ελπίζουμε να έχουμε ενημέρωση σύντομα», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου, σύμφωνα με το WDIV.