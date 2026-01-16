Ο «πόλεμος» για τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery εισέρχεται πλέον στο ευρωπαϊκό θέατρο εξελίξεων, καθώς Paramount Skydance και Netflix έχουν εξαπολύσει συντονισμένες προσπάθειες προσέγγισης των ρυθμιστικών αρχών, τις οποίες πλέον θεωρούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης On The Money.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές συγκρούονται δημόσια για το ποια πρόταση είναι ανώτερη, και ενώ έχουν ζητήσει ακόμη και την ευλογία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες το πραγματικό βάρος των εξελίξεων έχει μεταφερθεί διακριτικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί, οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου καλούνται επίσης να εγκρίνουν οποιαδήποτε εξαγορά της εταιρείας που είναι γνωστή ως WBD, όπως αναφέρουν πηγές.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: τα χρήματα έχουν σημασία, αλλά χωρίς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών δεν έχουν καμία αξία. Σε αυτό το μέτωπο, η Paramount Skydance φαίνεται να διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Τραπεζίτες και νομικοί με γνώση του θέματος εκτιμούν ότι η Netflix, η οποία επιδιώκει να ενώσει τον κορυφαίο streaming πάροχο με το Νο 3 HBO Max, δύσκολα θα λάβει έγκριση για τη συμφωνία των 72 δισ. δολαρίων. Αντίθετα, η πρόταση των 78 δισ. δολαρίων της Paramount, παρότι συνδυάζει δύο στούντιο του Χόλιγουντ, θεωρείται λιγότερο περίπλοκη από ρυθμιστικής άποψης, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς.

«Πολλοί πιστεύουν ότι η Paramount Skydance θα χρειαστεί να αυξήσει την προσφορά της για να κερδίσει, όμως αυτό δεν είναι πλέον το κυρίαρχο συναίσθημα», ανέφερε πρόσωπο κοντά στην εταιρεία. «Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί, αλλά θεωρούν ότι η μάχη θα κριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και ότι αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι», συμπλήρωσε.

Ύστερα από πρόσφατες επαφές στην Ουάσιγκτον, απεσταλμένοι της Paramount Skydance, με επικεφαλής τον Τζέρι Καρντινάλε της RedBird Capital, βρίσκονται στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας στις βρετανικές αρχές το επιχείρημα ότι η συμφωνία της Netflix συνιστά εφιάλτη για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Παράλληλα, διατυπώνουν τα ίδια επιχειρήματα και σε στελέχη που εργάζονται στο πλαίσιο των ρυθμιστικών μηχανισμών της ΕΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Από την πλευρά της, η Netflix πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα συναντήσεις με ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, προβάλλοντας τη δική της επιχειρηματολογία, όπως τονίζει η nypost. Πρόκειται για την ίδια γραμμή που ακολουθεί και στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από πλατφόρμες όπως το YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πλέον πολλοί καταναλωτές παρακολουθούν το περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με το Capitol Forum, η συμφωνία της Netflix αντιμετωπίζει έντονο σκεπτικισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ανέφερε το μέσο, η βαρόνη Τουάικρος, εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού της βρετανικής κυβέρνησης στη Βουλή των Λόρδων, επιβεβαίωσε ότι η Competition and Markets Authority θα εξετάσει τη συμφωνία. Η δήλωση ήρθε μετά την παρέμβαση του συντηρητικού λόρδου Μπλακ του Μπρέντγουντ, ο οποίος χαρακτήρισε τη δυνητική συναλλαγή «ξεκάθαρα αντιανταγωνιστική» και προειδοποίησε ότι θα δημιουργούσε «ένα σχεδόν μονοπώλιο, δυνητικά καταστροφικό για τη δημιουργική μας οικονομία και τους καταναλωτές».

Παρότι για τους Αμερικανούς οι τίτλοι ευγενείας μπορεί να προκαλούν ειρωνικά σχόλια, στο Ηνωμένο Βασίλειο η αριστοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει επιρροή και να μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τέτοιες αποφάσεις. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των υποψηφίων και των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους, η έγκρισή τους θεωρείται απαραίτητη για να προχωρήσει οποιαδήποτε πρόταση.

Την ίδια ώρα, όπως έχει αναφέρει το On The Money, ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ έχει δηλώσει ότι η διοίκηση εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτική απέναντι στην ισχύ της Netflix στην αγορά. Πέρα από τον έλεγχο από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε επίπεδο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερης έρευνας για το επιχειρηματικό της μοντέλο, αντίστοιχης με εκείνες που έχουν αντιμετωπίσει η Amazon και η Google.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν επηρεάσει και τη μετοχή της εταιρείας, η οποία έχει χάσει πάνω από 160 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία τους τελευταίους έξι μήνες. Η πίεση αυτή φέρεται να ωθεί τον διευθύνοντα σύμβουλο Τεντ Σαράντος να εξετάζει την αφαίρεση του μετοχικού σκέλους της προσφοράς, προκειμένου να διατηρηθεί το τίμημα των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα έχει προσωπική εμπλοκή στη ρυθμιστική απόφαση. Διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον, ο οποίος χρηματοδοτεί την πρόταση της Paramount Skydance για τη WBD, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες είχε και πολύωρη συνάντηση με τον Τεντ Σαράντος, κατόπιν πρωτοβουλίας Ρεπουμπλικανού λομπίστα που προσέλαβε η Netflix. Ωστόσο, πρόσφατα ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social άρθρο γνώμης με τίτλο «Stop The Netflix Cultural Takeover», στο οποίο κατήγγειλε υποτιθέμενη προοδευτική πολιτισμική μεροληψία στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι, μετά τις επαφές στο Λονδίνο, και οι δύο πλευρές αναμένεται να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσουν την ίδια μάχη, αυτή τη φορά στο αμερικανικό ρυθμιστικό πεδίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.