Μια συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε στους δρόμους του Παρισιού, όταν η φερόμενη ως «κρυφή κόρη» του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ήρθε αντιμέτωπη με έναν Ουκρανό δημοσιογράφο, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τον πατέρα της για τον θάνατο του αδελφού του, λέγοντάς της: «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου».

Το επίμαχο βίντεο εμφανίζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, την Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ -η οποία εδώ και χρόνια φημολογείται ότι είναι εξώγαμο παιδί του Ρώσου προέδρου- να έρχεται αντιμέτωπη με ερωτήσεις για την αιματηρή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που αποδίδεται στον υποτιθέμενο πατέρα της.

Στο απόσπασμα που δημοσιεύθηκε πρώτη φορά από το ουκρανικό μέσο TCH, ακούγεται ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Ντμίτρο Σβιατνένκο, να απευθύνει επικριτικά λόγια προς τη γυναίκα με ψύχραιμο -ωστόσο- τόνο.

Επιρρίπτει ευθύνη στον «πατέρα» της για τον θάνατο του αδελφού του, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

“Your father killed my brother.”



A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris.



She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Ο Σβιατνένκο λέει με ένταση: «Πριν από τρεις εβδομάδες, ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου».

Τη ρωτά πώς μπορεί να ζει στην Ευρώπη, την οποία -όπως λέει- ο Πούτιν και η προπαγάνδα του παρουσιάζουν ως «μισαλλόδοξη» και «καταραμένη». «Πώς ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή τη “μισητή”, “καταραμένη” Ευρώπη; Πες τουλάχιστον κάτι», της λέει χαρακτηριστικά.

«Στηρίζεις την πολιτική του;», συνεχίζει ο δημοσιογράφος. Η γυναίκα δεν σχολιάζει τους ισχυρισμούς του και, καθώς απομακρύνεται από το σημείο, του λέει: «Δεν έχεις δικαίωμα να με βιντεοσκοπείς».

«Τον στηρίζεις;», την ξαναρωτά, ακολουθώντας τη με την κάμερα να καταγράφει.

«Πώς εμπλέκομαι εγώ σε όλο αυτό;», του απαντά λίγο αργότερα.

«Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις: “Μπαμπά, σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο”», της λέει.

«Ναι, φυσικά…», απαντά εκείνη, μάλλον ειρωνικά.

«Προσπάθησέ το», συνεχίζει ο δημοσιογράφος.

Ο ρεπόρτερ, στη συνέχεια, την καλεί να πάει στο Κίεβο – το οποίο δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τους ρωσικούς πυραύλους. «Μπορείς να έρθεις στο Κίεβο και να ενεργήσεις, για παράδειγμα, ως αεροπορική άμυνα. Καλύτερα από οποιονδήποτε πατριώτη. Πήγαινε τώρα και είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η ιστορία (σ.σ. ο πόλεμος) θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Του απαντά: «Λοιπόν, με φαντάζεσαι; Πώς μπορώ να πάω τώρα εκεί;».

«Το φαντάζομαι και πολύ μάλιστα. Δεν βλέπω κανένα εμπόδιο. Θα σου αγοράσω μέχρι και το αεροπορικό σου εισιτήριο με τα δικά μου χρήματα», της λέει.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Οι αιχμές της Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ προς τον «πατέρα» της

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, 22 ετών, γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα, είχε αφήσει αιχμές φέτος τον Αύγουστο κατά του φερόμενου ως «πατέρα» της, Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας σε ανάρτησή της στα social media ότι «αφαίρεσε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου». Αν και δεν κατονομάζει απευθείας τον Ρώσο πρόεδρο, τα λόγια της θεωρήθηκαν ευθέως επικριτικά στο πλαίσιο της διεθνούς καταδίκης για τις ενέργειες του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ροζόβα άρχισε πρόσφατα να εμφανίζεται ξανά στα social media, αναρτώντας φωτογραφίες της στο Instagram, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία συχνά έκρυβε το πρόσωπό της. Σε ανάρτησή της στο Telegram, μέσω του καναλιού της «Art of Luiza», ανέφερε: «Είναι απελευθερωτικό να μπορώ να δείχνω ξανά το πρόσωπό μου στον κόσμο. Μου θυμίζει ποια είμαι και ποιος κατέστρεψε τη ζωή μου».

Η Λουίζα γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 2003 στην Αγία Πετρούπολη και θεωρείται παιδί από εξωσυζυγική σχέση του Πούτιν με την πρώην καθαρίστριά του, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ. Η μητέρα της φέρεται να απέκτησε μεγάλη περιουσία μετά τη γέννησή της, ενισχύοντας τις υποψίες για χρηματική εξασφάλιση της σιωπής της.

Στο παρελθόν, η Ροζόβα είχε ενεργή παρουσία στα social media, εμφανιζόμενη σε κλαμπ ως DJ, ταξιδεύοντας με ιδιωτικά τζετ και φορώντας επώνυμα ρούχα, προβάλλοντας έναν πολυτελή και έντονα δημόσιο τρόπο ζωής.