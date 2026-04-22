Η Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία έχει ταυτιστεί με τον εμβληματικό ρόλο της «Θεοπούλας» στη σειρά «Στο Παρά Πέντε», θα εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ του Akyla για τις ανάγκες της Eurovision.

«Θα συμμετέχω στην Eurovision. Tι να σας πω, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θα έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξέρω λεπτομέρειες. Θα είναι βίντεο κλιπ. Αλλά λεπτομέρειες ούτε εγώ ξέρω ακόμη», ανέφερε η Έφη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή «Buongiorno».

To βίντεο κλιπ πιθανότατα θα αξιοποιηθεί ως εισαγωγικό υλικό πριν από την εμφάνιση του Akyla πάνω στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Ferto.