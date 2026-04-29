Ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, φέρεται να προσπάθησε να εξαναγκάσει τη νεαρή τότε ηθοποιό Τζέσικα Μαν σε ένα εφιαλτικό τρίο με Ιταλίδα ηθοποιό, προτού αργότερα τη βιάσει, όπως κατέθεσε η ίδια με δάκρυα στα μάτια την Τρίτη στο δικαστήριο του Μανχάταν.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Τζέσικα Μαν, σήμερα 40 ετών, ξέσπασε σε λυγμούς στο εδώλιο του μάρτυρα όταν περιέγραψε για τρίτη φορά στο δικαστήριο πώς ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, τότε περίπου 136 κιλά, την ακινητοποίησε πάνω σε ένα κρεβάτι πριν τη βιάσει, σύμφωνα με την καταγγελία της, μέσα στο ξενοδοχείο «DoubleTree» στο Midtown, στις 18 Μαρτίου 2013.

«Έλεγα “όχι” ξανά και ξανά και προσπαθούσα να φύγω», είπε η Τζέσικα Μαν μέσα σε αναφιλητά, λίγο πριν δείξει στους ενόρκους πώς ο Χάρβεϊ Γουάινστιν φέρεται να κρατούσε τους δύο καρπούς της πάνω από το κεφάλι της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Μου φερόταν σαν να του άνηκα», ανέφερε.

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε επίσης ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν τη βίασε ξανά αργότερα την ίδια χρονιά και ότι έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επίθεσης επειδή ήταν «τόσο βαρύς».

Η Τζέσικα Μαν περιγράφει πώς η σχέση της με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν κατέληξε σε εφιάλτη

Ο φυλακισμένος σήμερα μεγιστάνας, που καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο φορώντας ένα τσαλακωμένο κοστούμι, είχε αρχικά καταδικαστεί το 2020 για τον βιασμό της Τζέσικα Μαν. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας ανέτρεψε αργότερα την απόφαση, ανοίγοντας τον δρόμο για δεύτερη δίκη, η οποία τελικά κατέληξε σε αδιέξοδο των ενόρκων.

Η Τζέσικα Μαν, η οποία κατέθετε την Τρίτη για δεύτερη ημέρα στην τρίτη πλέον δίκη του έκπτωτου «βασιλιά» του Χόλιγουντ για σεξουαλικά εγκλήματα στο Μανχάταν, μίλησε για δύο φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστη από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Η πρώην ηθοποιός είπε ότι λίγο μετά τη γνωριμία τους στο Λος Άντζελες, όταν εκείνη ήταν 27 ετών και προσπαθούσε να ξεκινήσει την καριέρα της στην υποκριτική, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν πέρασε γρήγορα από τον θαυμασμό για το ταλέντο της σε προσπάθειες να τη ρίξει στο κρεβάτι.

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε ότι υπέστη «ολοκληρωτική ψυχολογική κατάρρευση» όταν ο Χάρβεϊ Γουάινστιν φέρεται να προσπάθησε να την πείσει να κάνει τρίο με την Ιταλίδα ηθοποιό Εμανουέλα Ποστακίνι στο ξενοδοχείο «Montage Beverly Hills» τον Φεβρουάριο του 2013. Η ίδια είπε ότι έτρεξε στο μπάνιο και ξέσπασε σε κλάματα.

Ένας εκνευρισμένος Χάρβεϊ Γουάινστιν συνέχισε τελικά να συνευρίσκεται με την Εμανουέλα Ποστακίνι, η οποία, σύμφωνα με τη Τζέσικα Μαν, προσπάθησε να την παρηγορήσει εκείνη τη στιγμή, πριν ο παραγωγός της πει αργότερα: «Α, δεν θα προσπαθήσω ποτέ ξανά κάτι τέτοιο μαζί σου».

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε ότι σε κάποια φάση είχε συναινετική σχέση με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν επειδή πίστευε ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «σχέση αγάπης», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ισχύς του στο Χόλιγουντ επηρέασε την απόφασή της να εμπλακεί μαζί του. Περιέγραψε πώς ο Χάρβεϊ Γουάινστιν μπορούσε να μεταμορφώνεται από εμβληματική προσωπικότητα του Χόλιγουντ σε ιδιότροπο και εκρηκτικό άνθρωπο που αντιδρούσε υπερβολικά όταν δεν γινόταν το δικό του. «Ο Χάρβεϊ μού έλεγε πολλές ιστορίες για το πόσο ισχυρός ήταν και για όσα έκανε», είπε η αισθητικός και κομμώτρια. «Ουσιαστικά, οι φίλοι του φτάνουν πολύ μακριά και οι εχθροί του δεν πατούν ποτέ ξανά το πόδι τους σε αυτή την πόλη», ανέφερε για την εικόνα που καλλιεργούσε.

Η Τζέσικα Μαν είπε ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν της είχε πει πως βρισκόταν σε «ανοιχτή σχέση» με την τότε σύζυγό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, όταν αποφάσισαν να έχουν συναινετική σχέση, ενώ μάλιστα κάποια στιγμή γέλασε κατάμουτρα όταν τον ρώτησε αν ήταν η κοπέλα του. Η ίδια κατέθεσε ότι ένιωθε άγχος για τις σχέσεις του Χάρβεϊ Γουάινστιν με ισχυρά πρόσωπα, όπως ο πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον.

«Ανέφερε συνεχώς ονόματα διάσημων και ισχυρών ανθρώπων», είπε για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν. «Ήταν μέρος της πραγματικότητας του ποιος είναι. Δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν είχα σχέση με έναν φυσιολογικό άνθρωπο».

Η νέα κατάθεση της Τζέσικα Μαν για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν και η απόφαση που δίχασε τους ενόρκους

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν είχε αρχικά καταδικαστεί το 2020 για τον βιασμό της Τζέσικα Μαν και για εξαναγκασμό της πρώην βοηθού παραγωγής του «Project Runway», Μίμι Χέιλι, σε στοματικό σεξ. Ωστόσο, μετά την ανατροπή της καταδίκης από το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, η Τζέσικα Μαν κατέθεσε ξανά το περασμένο καλοκαίρι, κοιτάζοντας επίμονα τον Χάρβεϊ Γουάινστιν όταν ολοκλήρωσε την κατάθεσή της και δείχνοντάς του το μάτι της με το δάχτυλο, απαιτώντας να την κοιτάξει.

Οι ένορκοι στη νέα δίκη τον έκριναν ξανά ένοχο για την υπόθεση της Μίμι Χέιλι, αλλά δεν κατάφεραν να αποφασίσουν για την κατηγορία βιασμού της Τζέσικα Μαν, έπειτα από μια ταραχώδη εβδομάδα διαβουλεύσεων.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν αντιμέτωπος με νέα καταδίκη και έως 25 χρόνια φυλάκισης

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε επίσης την Τρίτη για μια δεύτερη επίθεση αργότερα μέσα στο 2013, όταν όπως υποστηρίζει ο Χάρβεϊ Γουάινστιν τη βίασε αφού του είπε ότι είχε βρει την αληθινή «αγάπη» με έναν ηθοποιό. Θυμήθηκε ότι έχασε τις αισθήσεις της κάτω από το βάρος του.

Η Τζέσικα Μαν, η οποία είπε στους ενόρκους ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν της είχε πει κάποτε πως ήταν «πιο όμορφη από τη Νάταλι Πόρτμαν», δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως είναι «ιδιοφυΐα», παρά τις καταγγελίες βιασμού. «Υπάρχουν πράγματα στον Χάρβεϊ που πραγματικά μου αρέσουν», είπε η Τζέσικα Μαν, ενώ ο Χάρβεϊ Γουάινστιν κοίταζε προς τους ενόρκους με ένα ελαφρύ χαμόγελο.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν έχει δηλώσει αθώος και αντιμετωπίζει ποινή έως και 25 ετών φυλάκισης όταν ανακοινωθεί η ποινή του για την υπόθεση εξαναγκασμού της Χέιλι σε στοματικό σεξ. Έχει ήδη καταδικαστεί για βιασμό στην Καλιφόρνια και του έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Η Τζέσικα Μαν αναμένεται να επιστρέψει στο εδώλιο του μάρτυρα στο Μανχάταν την Τετάρτη.