Τα καρδιακά και τα εγκεφαλικά επεισόδια σπάνια συμβαίνουν χωρίς προειδοποιητικά σημάδια. Νέα δεδομένα υγείας από περισσότερους από 9 εκατομμύρια ενήλικες στη Νότια Κορέα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι όσοι αναπτύσσουν καρδιαγγειακή νόσο και υφίστανται ένα σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο είχαν προηγουμένως έναν από τέσσερις βασικούς παράγοντες κινδύνου.

Οι παράγοντες αυτοί είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και το κάπνισμα, είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν.

Ως ομάδα, οι τέσσερις αυτοί παράγοντες προηγήθηκαν του 99% όλων των καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Ακόμη και στις γυναίκες κάτω των 60 ετών, δηλαδή στην ομάδα με τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, πάνω από το 95% των καρδιακών ή εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέθηκε με έναν από αυτούς τους ήδη υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου.

Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου

Η υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν ο παράγοντας που συνδέθηκε συχνότερα με τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Νότια Κορέα, περισσότερο από το 93% των ανθρώπων που υπέστησαν καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια είχαν προηγουμένως υπέρταση.

Αυτό, όπως τονίζουν οι ερευνητές, σημαίνει ότι η αποτελεσματική διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης θα μπορούσε να είναι καθοριστική για την πρόληψη σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου στο μέλλον.

«Στόχος ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου»

«Πιστεύουμε ότι η μελέτη δείχνει με πολύ πειστικό τρόπο πως η έκθεση σε έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου πριν από αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάντα πλησιάζει το 100%», ανέφερε ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης και καρδιολόγος Philip Greenland, από το Northwestern University.

Όπως εξήγησε, «ο στόχος τώρα είναι να δουλέψουμε πιο εντατικά για να βρούμε τρόπους ελέγχου αυτών των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, αντί να παρεκκλίνουμε αναζητώντας άλλους παράγοντες που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμοι και δεν είναι αιτιώδεις».

Σε άρθρο που συνόδευε την έρευνα, η καρδιολόγος Neha Pagidipati από το Duke University, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των κινδύνων για την υγεία πριν αυτοί οδηγήσουν σε σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες. «Μπορούμε – και πρέπει – να τα καταφέρουμε καλύτερα», επισήμανε, αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης.