Τι κοινό έχουν η μυρωδιά της πλαστελίνης στο νηπιαγωγείο, το άρωμα ενός παλιού έρωτα ή το άρωμα του καφέ που ξυπνά αναμνήσεις δεκαετιών;

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα πιο μυστηριώδη και ισχυρά μονοπάτια του ανθρώπινου εγκεφάλου: την όσφρηση.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο στη γυμναστική του σώματος ή ακόμη και του μυαλού μέσω σταυρόλεξων, ξένων γλωσσών και παιχνιδιών μνήμης, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι μία από τις πιο απλές ασκήσεις για τον εγκέφαλο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγα λεπτά καθημερινά, απλώς… μυρίζοντας.

Σύμφωνα με ολοένα αυξανόμενο αριθμό επιστημονικών δεδομένων, η συστηματική «εκπαίδευση της όσφρησης» ίσως αποτελεί έναν από τους πιο εύκολους και ασφαλείς τρόπους ενίσχυσης της εγκεφαλικής λειτουργίας καθώς μεγαλώνουμε.

Γιατί οι μυρωδιές ξυπνούν αναμνήσεις που νομίζαμε ότι είχαμε ξεχάσει

Οι νευροεπιστήμονες γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι η όσφρηση αποτελεί μοναδική αίσθηση.

Σε αντίθεση με την όραση και την ακοή, οι οσφρητικές πληροφορίες δεν περνούν από πολύπλοκα ενδιάμεσα κέντρα επεξεργασίας. Τα σήματα από τους υποδοχείς της μύτης ταξιδεύουν σχεδόν απευθείας σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και το συναίσθημα, όπως ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή.

«Πρόκειται για εξαιρετικά άμεσες συνδέσεις μεταξύ του οσφρητικού συστήματος και των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη μνήμη και τα συναισθήματα», εξηγεί ο καθηγητής Thomas Hummel του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές διεθνώς στον τομέα της όσφρησης.

Αυτός είναι και ο λόγος που μια μυρωδιά μπορεί να ενεργοποιήσει στιγμιαία εικόνες, πρόσωπα και συναισθήματα που παρέμεναν θαμμένα για χρόνια.

Το πρώτο καμπανάκι για το Αλτσχάιμερ ίσως βρίσκεται στη μύτη

Η απώλεια της όσφρησης δεν θεωρείται πλέον μια απλή ενόχληση της ηλικίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πρώιμους βιοδείκτες γνωστικής έκπτωσης και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση της οσφρητικής ικανότητας συχνά προηγείται κατά χρόνια της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων άνοιας.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πλέον τους επιστήμονες είναι αν η σχέση αυτή λειτουργεί και αντίστροφα: Μπορεί η ενίσχυση της όσφρησης να προστατεύσει τον εγκέφαλο;

Η «γυμναστική της μύτης» αλλάζει τον εγκέφαλο

Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν συστηματικά την αποκαλούμενη «εκπαίδευση όσφρησης» (olfactory training).

Πρόκειται για μια απλή διαδικασία επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε διαφορετικές μυρωδιές, η οποία φαίνεται να ενεργοποιεί μηχανισμούς νευροπλαστικότητας, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί νέες συνδέσεις και να αναδιοργανώνεται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε συστηματική ανασκόπηση 18 επιστημονικών μελετών που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neuropsychology Review. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση όσφρησης συνδέεται με βελτίωση της συνολικής γνωστικής λειτουργίας, της λεκτικής ευχέρειας και της λεκτικής μάθησης και μνήμης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι μελέτες κατέγραψαν μετρήσιμες αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου.

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου του ιππόκαμπου (μιας περιοχής-κλειδί για τη μνήμη) καθώς και του οσφρητικού βολβού, ενώ ενισχύθηκε και η λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών εγκεφαλικών δικτύων.

Οφέλη ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι τα οφέλη δεν αφορούν μόνο άτομα με προβλήματα όσφρησης ή γνωστική έκπτωση. Οι βελτιώσεις παρατηρήθηκαν και σε υγιείς ενήλικες χωρίς κανένα νευρολογικό πρόβλημα.

Πρόσφατη ανασκόπηση για τη γήρανση και την όσφρηση διαπίστωσε ότι η εκπαίδευση όσφρησης συνδέεται όχι μόνο με καλύτερη μνήμη και λεκτική ευχέρεια αλλά και με βελτίωση της ψυχολογικής ευεξίας και πιθανή προστασία από τη γνωστική παρακμή.

Μια μελέτη που εντυπωσίασε τους ειδικούς

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Irvine σε άτομα ηλικίας 60 έως 85 ετών.

Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν επί έξι μήνες σε διαφορετικά αρώματα μέσω συσκευής διάχυσης κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν εντυπωσιακή βελτίωση στις επιδόσεις μάθησης και μνήμης, ενώ καταγράφηκαν και θετικές αλλαγές σε εγκεφαλικά δίκτυα που σχετίζονται με την επεξεργασία μνήμης και γλώσσας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συνεχής αισθητηριακή διέγερση λειτουργεί σαν ένα είδος «γυμναστηρίου» για τον εγκέφαλο.

Πώς να ξεκινήσετε στο σπίτι

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η εκπαίδευση όσφρησης δεν απαιτεί εξοπλισμό, φάρμακα ή ιδιαίτερο κόστος.

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συχνότερα στις μελέτες περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές και έντονες οσμές, όπως:

Λεμόνι

Γαρύφαλλο

Ευκάλυπτο

Καφέ ή τριαντάφυλλο

Η διαδικασία είναι απλή:

Δύο φορές την ημέρα.

Περίπου πέντε λεπτά κάθε φορά.

Εισπνοή κάθε αρώματος για 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

Συνειδητή προσπάθεια αναγνώρισης και περιγραφής της μυρωδιάς.

Οι ειδικοί συνιστούν αλλαγή των αρωμάτων κάθε δύο μήνες ώστε να διατηρείται η εγκεφαλική διέγερση.

Δεν είναι θαύμα. Είναι όμως μια πολλά υποσχόμενη συνήθεια

Οι επιστήμονες είναι προσεκτικοί. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση όσφρησης μπορεί να θεραπεύσει την άνοια ή να σταματήσει τη γήρανση του εγκεφάλου.

Όμως τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ασφαλή, μη φαρμακευτική παρέμβαση με εντυπωσιακά χαμηλό κόστος και σημαντικές πιθανότητες οφέλους.

Όπως τονίζει ο καθηγητής Hummel: «Δεν πρόκειται για πανάκεια. Όμως όταν βελτιώνεται η οσφρητική λειτουργία, φαίνεται να ωφελούνται και ορισμένες γνωστικές λειτουργίες».

Η μύτη ίσως γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε

Σε μια εποχή όπου η άνοια εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας παγκοσμίως, οι επιστήμονες αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους πρόληψης και ενίσχυσης της εγκεφαλικής ανθεκτικότητας.

Και ίσως η απάντηση να μην βρίσκεται σε κάποιο ακριβό φάρμακο ή σε μια περίπλοκη θεραπεία.

Ίσως να βρίσκεται στο άρωμα ενός λεμονιού, ενός τριαντάφυλλου ή ενός φλιτζανιού φρεσκοαλεσμένου καφέ.

Ίσως, τελικά, η πιο υποτιμημένη άσκηση για τον εγκέφαλο να είναι εκείνη που ξεκινά από τη μύτη και καταλήγει στις βαθύτερες γωνιές της μνήμης.