Από σύμβολο των χρόνιων παθογενειών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σε υπόδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρεί να μετατραπεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το μήνυμα που εξέπεμψαν οι ομιλητές κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, παρουσίασαν την πρόοδο ενός έργου που επί δεκαετίες παρέμενε ανολοκλήρωτο, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Από την πλευρά του φορέα, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου Αθανάσιος Λίπας και η γενική διευθύντρια Ολυμπία Μαρκέλλου ανέδειξαν τα ποσοτικά και οργανωτικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης, περιγράφοντας τη μετάβαση από ένα κατακερματισμένο και γραφειοκρατικό σύστημα σε μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν ότι το Κτηματολόγιο εισέρχεται πλέον σε φάση ολοκλήρωσης και παραγωγικής λειτουργίας, με στόχο έως το τέλος του 2026 να αποτελέσει το θεμέλιο για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ταχύτερες συναλλαγές και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Κωστής Χατζηδάκης: «Από τη φάση των εξαγγελιών στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας»

Σε μια ομιλία που συνδύασε τον πολιτικό απολογισμό με την ανάδειξη της θεσμικής συνέχειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε για την πορεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή πρόοδο ως «δικαίωση» μιας προσπάθειας που ξεκίνησε μέσα από μεγάλες δυσκολίες.

Ξεκίνησε την ομιλία του με μια προσωπική αναφορά στις δυσκολίες του παρελθόντος, αλλά και τη σημειολογία της ημέρας: «Σήμερα εδώ είμαστε σε μια εκδήλωση-σταθμό για ένα έργο που για πολλά χρόνια θεωρούνταν συνώνυμο των καθυστερήσεων και της αποτυχίας. Το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν ένα έργο για το οποίο μιλούσαμε για δεκαετίες, που όλοι αναγνωρίζαμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά που για μεγάλο χρονικό διάστημα προχωρούσε με βήματα αργά, αποσπασματικά, συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία, την αγορά».

Συνεχίζοντας, τόνισε την αλλαγή σελίδας: «Σήμερα όμως μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά, διότι πλέον το Κτηματολόγιο περνάει από τη φάση των διαρκών εξαγγελιών στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα πεπραγμένα της θητείας του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, παραθέτοντας συγκεκριμένα δεδομένα: «Στο διάστημα των 18 μηνών που διετέλεσα αρμόδιος υπουργός, αυξήσαμε την κτηματογράφηση από το 28% το καλοκαίρι του 2019, στο 65% τον Δεκέμβριο του 2020 για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την ίδια περίοδο, τα αναρτημένα δικαιώματα υπερτριπλασιάστηκαν από 2,1 σε 7,4 εκατομμύρια». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο παράδειγμα της πρωτεύουσας: «Κάτι συμβολικό: Την 1η Οκτωβρίου του 2020 ολοκληρώσαμε την ανάρτηση του Κτηματολογίου στον Δήμο Αθηναίων, μετά από 12 χρόνια που είχε ξεκινήσει η σχετική προσπάθεια».

Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε για να κινητοποιηθούν οι πολίτες: «Για να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες για την ανάγκη να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους, είχαμε τότε κινητοποιήσει την ΑΑΔΕ. Για πρώτη φορά το Κτηματολόγιο έστειλε μηνύματα μέσω της ΑΑΔΕ και είχαμε τότε μια εκτίναξη των δηλώσεων, λόγω του ότι το brand ΑΑΔΕ προφανώς είναι αρκετά πειστικό για κάποιους συμπολίτες μας. Ήταν τότε μια “συνωμοσία” για καλό σκοπό που κάναμε με τον κ. Πιτσιλή και η οποία πέτυχε».

Αναφερόμενος στη διοικητική αναδιάρθρωση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Βάλαμε σε τροχιά το μετασχηματισμό των 392 παλαιών υποθηκοφυλακείων στα σύγχρονα 79 κτηματολογικά γραφεία της χώρας. Παράλληλα, ξεκινήσαμε το μεγάλο έργο ψηφιοποίησης 600 εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Εξήρε επίσης τη συμβολή των διαδόχων του, τονίζοντας ότι: «Η σκυταλοδρομία συνεχίστηκε με συνέπεια και επιτυχία από τους διαδόχους μου υπουργούς και υφυπουργούς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις που προωθήσαμε συνολικά τα τελευταία επτά χρόνια οδήγησαν σήμερα στο να διαθέτει το 99% της επικράτειας αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία».

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας: «Το Κτηματολόγιο είναι μια εθνική εκκρεμότητα που κλείνει, μια μεγάλη μεταρρύθμιση που παίρνει σάρκα και οστά και ένα γερό θεμέλιο προς όφελος της ιδιοκτησίας, της νομικής ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ορθής λειτουργίας του κράτους μας. Μέσα στο 2026 θα έχουμε πλήρη ολοκλήρωση, δημιουργώντας ασφάλεια και σαφήνεια για τους ιδιοκτήτες, τους επαγγελματίες και το κράτος».

Σταύρος Παπασταύρου: «Δημιουργούμε ένα gov.gr για τις πολεοδομίες – Τέλος στην αόρατη φορολογία της πολυνομίας»

Στη βαθιά τομή που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κτηματολογίου στις σχέσεις κράτους-πολίτη, στάθηκε στην ομιλία του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησης για την πλήρη οργάνωση του εθνικού χώρου, ενώ χαρακτήρισε το έργο ως «ιστορική μεταρρύθμιση» που υπερβαίνει ακόμη και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Ο κ. Παπασταύρου ξεκίνησε την τοποθέτησή του συνδέοντας την ακίνητη περιουσία με τον εθνικό σχεδιασμό: «Το Κτηματολόγιο, η χωροταξία και η πολεοδομία είναι οι τρεις αλληλένδετοι πυλώνες για την οργάνωση του χώρου και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Και τα δύο αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη». Όπως τόνισε, η προσπάθεια αυτή έρχεται να διορθώσει παθογένειες ετών: «Αποτελεί μια ιστορική μεταρρύθμιση γιατί έρχεται να διορθώσει έναν αναχρονισμό, μια διαχρονική υστέρηση. Στην περίπτωση του Ελληνικού Κτηματολογίου, δεν φτάσαμε απλώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τον ξεπεράσαμε», ανέφερε, επικαλούμενος και τη διεθνή αναγνώριση του έργου από τη Microsoft.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε με γλαφυρότητα στην πρότερη κατάσταση, συγκρίνοντάς την με το σήμερα: «Για δεκαετίες η Ελλάδα πορεύτηκε χωρίς ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής. Ποιος ασκούμενος δικηγόρος δεν θυμάται τις πρώτες του επαφές με το υποθηκοφυλακείο, με τη σκόνη, με τους φακέλους; Όλο αυτό δημιουργούσε μια ολιγωρία απέναντι στους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους επενδυτές. Αυτή η εικόνα σήμερα αλλάζει». Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η μετάβαση στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών μετασχηματίζουν το Κτηματολόγιο σε έναν οργανισμό που παρέχει «καθαρή εικόνα, διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα στις συναλλαγές».

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας του ήταν η εξαγγελία για την ενοποίηση των υπηρεσιών δόμησης και κτηματολογίου: «Η προσπάθεια αυτή βάζει τις βάσεις για μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση: τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Ουσιαστικά, τη δημιουργία ενός One-Stop-Shop, ενός “Gov.gr” για τις πολεοδομίες. Ένα σημείο αναφοράς για το ακίνητο». Όπως εξήγησε, οι στόχοι είναι η «ταχύτερη εξυπηρέτηση, η αποτελεσματικότερη κατανομή φόρτου εργασίας και η ενιαία και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας για όλους, σε όλη τη χώρα».

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για τη νομοθετική απλοποίηση: «Η πολυνομία για εμάς δεν είναι άλλο ένα νομικό πρόβλημα. Είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία, στις επενδύσεις και στην παραγωγικότητα. Ένας φόρος που δεν εισπράττεται από την ΑΑΔΕ, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία». Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τη θεσμοθέτηση του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, ο οποίος συγκέντρωσε σε 477 άρθρα ρυθμίσεις από περισσότερα από 180 νομοθετήματα, ορισμένα εκ των οποίων χρονολογούνταν έως και 103 έτη πίσω. «Η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα αποτελούν προϋπόθεση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και αναγκαία συνθήκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», κατέληξε.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Το Κτηματολόγιο αλλάζει σελίδα με Τεχνητή Νοημοσύνη και 612 εκατ. ψηφιοποιημένες σελίδες»

Στην εντυπωσιακή πρόοδο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο υπουργός παρουσίασε τα επιτεύγματα του φορέα, εστιάζοντας στην ασφάλεια δικαίου και την ταχύτητα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκίνησε με μια προσωπική αναδρομή, τονίζοντας τη μεγάλη διάρκεια του έργου: «Ήμουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο όταν ξεκίνησε και μάλιστα η περιοχή μου, τα Τρίκαλα, ήταν από τις πρώτες περιοχές που είχαν ξεκινήσει τότε να κτηματογραφούνται. Τριάντα χρόνια πέρασαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι εδώ για να τελειώνει δουλειές και να παραδίδει έργα χρήσιμα και απαραίτητα». Υπογράμμισε την ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε το χαμένο έδαφος τα τελευταία χρόνια: «Κάθε ακίνητο στη χώρα σήμερα έχει τον κτηματολογικό του αριθμό, έχει ΚΑΕΚ. ‘Αρα ασφάλεια δικαίου. Ξέρουμε πλέον ποιος έχει, πού το έχει. Δεν ήταν τόσο εύκολο ούτε αυτονόητο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2019 η κτηματογράφηση ήταν μόλις στο 38% και τώρα έχει φτάσει το 99%».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία για την ψηφιοποίηση των αρχείων: «Επειδή έχουμε χάσει πλέον τον αριθμό και τα μεγέθη μάς ξεφεύγουν, ψηφιοποιήσαμε 612 εκατομμύρια σελίδες από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων. Αν βάλουμε τη μία σελίδα δίπλα στην άλλη, κάνουν τέσσερις φορές τον γύρο του κόσμου. Αυτό δείχνει το μέγεθος της δουλειάς που έγινε».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην τεχνική αναβάθμιση του φορέα και τη χρήση AI: «Τα 300 Terabyte αρχείων και οι 100 εφαρμογές του Κτηματολογίου βρίσκονται πλέον στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud), διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και σε ώρες αιχμής. Παράλληλα, το Κτηματολόγιο ήταν από τους πρώτους φορείς που έβαλε την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εκεί που ένας νομικός ήθελε ώρες για να ξεφυλλίσει ένα συμβόλαιο 100 σελίδων, πλέον αυτή η δουλειά γίνεται σε ελάχιστα λεπτά». Για τη σημασία της ψηφιοποίησης στη διαφάνεια, ο κ. Παπαστεργίου μετέφερε μια στιχομυθία των εργαζομένων: «Μου έμεινε ένας διάλογος υπαλλήλων του Κτηματολογίου που έλεγαν “ρε συ, αυτά που κάνουν τώρα με την ψηφιοποίηση, την έχουμε βρει δύσκολα”. Αυτή είναι η επιτυχία: η ψηφιοποίηση φέρνει διαφάνεια».

Ο υπουργός έθεσε και τους επόμενους στόχους: «Δεν ήρθαμε να πανηγυρίσουμε, αλλά να αναδείξουμε τη δουλειά και να συμφωνήσουμε τι έχουμε στη συνέχεια: Να τελειώσουμε την κτηματογράφηση, να πάμε στο 100%. Έχουμε τις εκκρεμότητες και η ομάδα είναι εκεί για να τις μειώσει και να τις εξαλείψει. Πρέπει να έχουμε ιχνηλατήσιμες διαδικασίες, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει πού βρίσκεται η υπόθεσή του». Απευθυνόμενος στους συνεργάτες και τους επαγγελματίες του κλάδου, κατέληξε: «Πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, πρέπει να τελειώσουμε. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Πρέπει να παραδώσουμε μια χώρα πλήρως ψηφιοποιημένη. Μόνος σου πας γρήγορα, αλλά δεν πας μακριά. Μαζί τα καταφέρνουμε καλύτερα».

Χρήστος Δερμεντζόπουλος: «Το Κτηματολόγιο στην οθόνη του πολίτη – Μια μεταρρύθμιση που αλλάζει την Ελλάδα»

Με έμφαση στο σύνθημα της κυβέρνησης «Το είπαμε, το κάναμε», ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, παρουσίασε την πρόοδο του Ελληνικού Κτηματολογίου, χαρακτηρίζοντάς το ως την πλέον σύνθετη και αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο χαρακτήρισε ως «δέσμευση που κρίνεται στην πράξη». «Πιστεύω πως το Κτηματολόγιο εμπίπτει στην κατηγορία αυτή: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών που κράτησε πίσω την οικονομία, δημιούργησε αβεβαιότητα στους πολίτες, έδωσε χώρο σε αυθαιρεσία ακόμα και φαινόμενα διαφθοράς, και μια καθόλου τιμητική πραγματικότητα, μιας και τον 21ο αιώνα η χώρα μας ήταν το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Και αυτό λοιπόν έπρεπε να τελειώσει», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια παρέθεσε στοιχεία που καταδεικνύουν την ταχύτητα των αλλαγών: «Το 2019 παραλάβαμε ένα έργο που για 20 και πλέον χρόνια μετά την εκκίνησή του είχε φτάσει μόλις στο 38%. Λιγότερο από τη μισή χώρα λοιπόν είχε κτηματογραφηθεί. Σήμερα η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική. Η ανάρτηση σε επίπεδο κτηματογράφησης έχει φτάσει στο 99% της επικράτειας». Όπως εξήγησε, η επίτευξη αυτή δίνει επιτέλους «ταυτότητα» στο σύνολο των γεωτεμαχίων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών μας.

Αναφερόμενος στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, ο κ. Δερμεντζόπουλος σημείωσε: «Δεν αρκεί να αλλάξεις τον φορέα αν δεν αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας του. Το έργο ψηφιοποίησης του αρχείου των υποθηκοφυλακείων είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν συμβεί στη χώρα. Πάνω από 621 εκατομμύρια σελίδες τίτλων και συναφών εγγράφων μετατρέπονται σε ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και λειτουργικό ψηφιακό σύστημα». Συνέχισε τονίζοντας τη χρηστικότητα των νέων υπηρεσιών: «Ουσιαστικά έχουμε μεταφέρει το κράτος στην οθόνη του πολίτη. Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την υπόθεσή του, να αναζητά στοιχεία, να διορθώνει δεδομένα και να εξυπηρετείται χωρίς ατελείωτες μετακινήσεις. Έχουμε ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί και περισσότερες από 310.000 εγγραπτέες πράξεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο κ. Δερμεντζόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της μεταρρύθμισης κατά της διαφθοράς: «Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν τους μηχανισμούς διαφάνειας και ελέγχου, περιορίζοντας ουσιαστικά τα όποια περιθώρια ανάπτυξης φαινομένων αυθαιρεσίας και πελατειακών πρακτικών, κάτι που αποδεικνύει έμπρακτα τη βούληση αυτής της κυβέρνησης να μη δείξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους καταστάσεις». Αναφορικά με την επόμενη μέρα είπε ότι «είναι ήδη εδώ. Προχωρούμε στην υλοποίηση του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτου, ο οποίος θα διασυνδέσει για πρώτη φορά δεδομένα του Κτηματολογίου με την ΑΑΔΕ, με δήμους και άλλους δημόσιους φορείς. Θέλουμε ο πολίτης να έχει συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία για το ακίνητό του χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρώνει πολλά έγγραφα από πολλές υπηρεσίες». Κλείνοντας ευχαρίστησε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες που στήριξαν το έργο: «Όταν υπάρχει σχέδιο, πολιτική βούληση και επιμονή, η Ελλάδα, όλοι μας, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Όχι αύριο, σήμερα».

Θανάσης Λίπας: Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θανάσης Λίπας υπογράμμισε τη σημασία του έργου για τη δημόσια διοίκηση και την εθνική οικονομία. «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας. Δεν σηματοδοτεί μόνο την πρόοδο ενός μεγάλου δημόσιου έργου, αλλά αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να ολοκληρώνει μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες θεωρούνταν δύσκολες έως και αδύνατες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, το Κτηματολόγιο αφήνει πίσω του τον χαρακτήρα μιας χρόνιας διοικητικής εκκρεμότητας και εξελίσσεται σε μια πλήρως ψηφιακή υποδομή που διασφαλίζει την ιδιοκτησία και ενισχύει τη διαφάνεια.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της τοποθέτησής του ήταν η αναφορά στα επίσημα στοιχεία κάλυψης της ελληνικής επικράτειας. «Σήμερα το 99% της χώρας μας διαθέτει αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 99% των ιδιοκτησιών της Ελλάδας διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου, το γνωστό σε όλους μας ΚΑΕΚ», δήλωσε ο κ. Λίπας, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή καλύπτει το χαμένο έδαφος ετών. Ο κ. Λίπας στάθηκε ιδιαίτερα στον οργανωτικό μετασχηματισμό του φορέα, σημειώνοντας την κατάργηση των παλαιών υποθηκοφυλακείων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου κτηματολογικών γραφείων.

«Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται κάτι ακόμα πιο σημαντικό: η μετάβαση από ένα μοντέλο διοίκησης που βασιζόταν στο χαρτί, στην πολυπλοκότητα και σε χρονοβόρες διαδικασίες, σε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο αξιόπιστο και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Αυτό είναι το πραγματικό αποτύπωμα του Ελληνικού Κτηματολογίου», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι πλέον δημιουργείται μια κρίσιμη εθνική υποδομή που θα υπηρετεί τη χώρα για δεκαετίες.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την κυβέρνηση, την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική βούληση. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ανθρώπους του Κτηματολογίου, σημειώνοντας ότι εργάζονται καθημερινά με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα για το μέλλον: «Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά τις επόμενες γενιές. Αφορά μια Ελλάδα πιο οργανωμένη, πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη. Μια Ελλάδα που αποκτά επιτέλους τις υποδομές και τα εργαλεία που χρειάζεται για να σχεδιάζει το μέλλον της με αυτοπεποίθηση».

Ολυμπία Μαρκέλλου: «Το Κτηματολόγιο πλέον μετράει – Στόχος η ολοκλήρωση το 2026»

Η γενική διευθύντρια του φορέα, Ολυμπία Μαρκέλλου, ξεκίνησε την τοποθέτησή της υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεταρρύθμισης: «Το Ελληνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται σε ένα σημείο θεσμικής ωριμότητας που σπάνια συναντά κανείς στη διαδρομή των μεγάλων διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η δημιουργία ενός ενιαίου, ψηφιακού και απλοποιημένου κτηματολογικού οικοσυστήματος είναι πλέον γεγονός», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα αυτή υποδομή θεμελιώνει την ασφάλεια της ιδιοκτησίας και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Αναφερόμενη στα ορόσημα που έχουν ήδη κατακτηθεί, η γενική διευθύντρια στάθηκε στην αναδιοργάνωση του φορέα. «Οριστικοποιήσαμε τη διοικητική δομή του φορέα με την κατάργηση 392 υποθηκοφυλακείων, τα 201 εκ των οποίων μέσα στο 2024. Ένας κατακερματισμένος μηχανισμός δεκαετιών έγινε ένα ενιαίο και σύγχρονο διοικητικό σύστημα», ανέφερε.

Επιπλέον, τόνισε το μέγεθος του έργου της ψηφιοποίησης: «Υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης στη Δημόσια Διοίκηση. Περισσότερες από 600 εκατομμύρια σελίδες των πρώην υποθηκοφυλακείων γίνονται προσβάσιμη και αξιόπιστη ψηφιακή πληροφορία».

Η κ. Μαρκέλλου αναφέρθηκε και στη χρήση νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση των διαδικασιών: «Μειώσαμε ραγδαία τις εκκρεμότητες με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο των πράξεων». Ωστόσο, εμφανίστηκε ειλικρινής ως προς τις προκλήσεις, δηλώνοντας: «Το Κτηματολόγιο πλέον μετράει και η μέτρησή μας κρατάει ειλικρινείς. Υπάρχουν ακόμη γραφεία με εκκρεμότητες, αλλά ξέρουμε με ακρίβεια πού υστερούμε και λογοδοτούμε με αριθμούς, όχι με εντυπώσεις».

Θέτοντας τον στόχο για το άμεσο μέλλον, εξήγγειλε την ολοκλήρωση του ψηφιακού κτηματολογίου μέχρι το τέλος του 2026 και την ανάδειξη του «Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων». «Ο κόμβος αυτός θα προσφέρει στον πολίτη, τον επαγγελματία και τον επενδυτή σε ένα μόνο σημείο όλα τα κρίσιμα δεδομένα ενός ακινήτου: νομικά, χωρικά, χωροταξικά και πολεοδομικά. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη εμπιστοσύνη», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η κ. Μαρκέλλου απέδωσε τα εύσημα στο προσωπικό του φορέα: «Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τους ανθρώπους του Κτηματολογίου. Στελέχη που εργάστηκαν με υπομονή, επιμονή και πίστη στον θεσμό. Σε αυτούς ανήκει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιτυχίας», ενώ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαρκή στήριξή τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.