Ο έρωτας μπορεί να είναι δωρεάν, όμως για την Λίσα Καταλάνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα δαπανηρός. Η 42χρονη γυναίκα που ξόδεψε μια περιουσία καθώς γέμισε πολυσύχναστους δρόμους με διαφημιστικές πινακίδες που έγραφαν «Παντρέψου με», στο πλαίσιο μιας ασυνήθιστης αναζήτησης συντρόφου, κατάφερε τελικά να βρει ραντεβού για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Ο κόσμος θα σοκαριστεί όταν μάθει πόσα χρήματα έχω ξοδέψει», δήλωσε η Καταλάνο στην The California Post, προσθέτοντας ότι θα αποκαλύψει αναλυτικά τα έξοδα όταν ολοκληρωθεί η προσπάθεια και αρραβωνιαστεί. Η καμπάνια που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 προσέλκυσε περισσότερες από 4.000 αιτήσεις μέσω της προσωπικής της ιστοσελίδας.

Η ίδια εξέτασε κάθε αίτηση ξεχωριστά, περιορίζοντας αρχικά τους υποψηφίους σε περίπου 50 άνδρες, έπειτα σε 20 και τελικά σε πέντε πρώτα ραντεβού το φθινόπωρο. Το ραντεβού της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο, δεν ήταν με κάποιον από την αρχική λίστα, αλλά με έναν άνδρα που έβλεπε ήδη εδώ και περίπου έναν μήνα. Το ζευγάρι επέλεξε να δει μια ρομαντική κωμωδία και να μαγειρέψει στο σπίτι, αποφεύγοντας τα πολυσύχναστα εστιατόρια, ώστε να κρατήσουν τη βραδιά «απλή και χαλαρή».

Παρότι δεν έχει αποφασίσει αν θα υπάρξει αποκλειστικότητα, η Καταλάνο δηλώνει ότι απολαμβάνει τη διαδικασία των ραντεβού. «Ήταν ταυτόχρονα η πιο αγχωτική περίοδος της ζωής μου, αλλά και το πιο μαγικό πράγμα που μου έχει συμβεί», ανέφερε, τονίζοντας ότι παρέμεινε αισιόδοξη από την αρχή.

Για λόγους προστασίας, κάθε άνδρας με τον οποίο βγαίνει υπογράφει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), ώστε να αποφεύγονται διαρροές ή κρυφά κίνητρα. Όπως εξηγεί, αυτό αφορά τόσο την ίδια όσο και τους υποψήφιους. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων κατευθύνθηκε στις διαφημιστικές πινακίδες, κυρίως κατά μήκος της Highway 101, από τη Σάντα Κλάρα έως το Νότιο Σαν Φρανσίσκο. Επειδή δεν υπήρχαν πινακίδες εντός του Σαν Φρανσίσκο, επέλεξε να χρησιμοποιήσει ψηφιακές διαφημίσεις σε ταξί, οι οποίες στο αποκορύφωμα της καμπάνιας προβάλλονταν σε περίπου 20 οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις σταμάτησαν την 1η Ιανουαρίου.

Αρχικά, η καμπάνια περιλάμβανε 12 πινακίδες, οι οποίες μειώθηκαν σε έξι έως οκτώ. Μόνο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προβλήθηκαν 14 ειδικές πινακίδες για δύο ημέρες, με μηνύματα που εναλλάσσονταν κάθε οκτώ δευτερόλεπτα.

Εκτός από τη διαφήμιση, η Καταλάνο κάλυψε το κόστος δημιουργίας και φιλοξενίας της ιστοσελίδας της, καθώς και υλικών προώθησης, όπως επαγγελματικές κάρτες και φυλλάδια. Αγόρασε εκτυπωτή και επωμίστηκε τα έξοδα για χαρτί και μελάνια, καθώς εξέτασε χιλιάδες αιτήσεις μόνη της.

Στην ακριβή Bay Area, το εγχείρημα κόστισε χιλιάδες δολάρια. Παράλληλα, αντιμετώπισε έντονη διαδικτυακή κριτική, με χαρακτηρισμούς όπως «απελπισμένη». Η ίδια απαντά ότι απλώς γνωρίζει τι θέλει. Αποκαλύπτει επίσης ότι στο παρελθόν βρισκόταν σε σοβαρή σχέση με άνθρωπο που πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, γεγονός που την ανάγκασε να ξεκινήσει ξανά.

Παρά το μίσος και το trolling, η υποστήριξη που λαμβάνει της δίνει δύναμη. Όπως λέει, συνεχίζει να εξετάζει όλες τις αιτήσεις, απορρίπτοντας αυτόματα όσους δεν πληρούν βασικά κριτήρια. Η αίτηση παραμένει ανοιχτή για εργένηδες ηλικίας 35 έως 47 ετών.