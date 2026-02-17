Μια αποτρόπαια οικογενειακή τραγωδία με πρωταγωνιστή έναν 56χρονο τρανς άνδρα εκτυλίχθηκε στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, μετατρέποντας μια σχολική γιορτή χόκεϊ σε πεδίο μάχης. Ο Robert Dorgan (ο οποίος χρησιμοποιούσε πλέον το όνομα Roberta Esposito) άνοιξε πυρ εν ψυχρώ κατά της πρώην συζύγου του και των παιδιών του, την ώρα που ο γιος τους βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο.

Το «τυφλό» χτύπημα στις κερκίδες και η αυτοκτονία

Ο δράστης εισέβαλε στο παγοδρόμιο Lynch Arena κατά τη διάρκεια του «Senior Night» και κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου καθόταν η οικογένειά του. Εκεί, εκτέλεσε την 52χρονη Rhonda Dorgan, ενώ από τα πυρά του έχασε τη ζωή του και το ένα από τα ενήλικα παιδιά τους.

Η κόρη του δράστη, σε δηλώσεις της στο δίκτυο WCVB, περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο «πολύ άρρωστο» με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η φονική πορεία του Dorgan σταμάτησε όταν ο ίδιος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, αφού προηγουμένως ένας πολίτης επιχείρησε ηρωικά να τον αφοπλίσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του WPRI, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία μέλη της οικογένειας και ένας φίλος.

BREAKING: The daughter of the Rhode Island hockey sh**ter reveals he was “VERY SICK” as local media reports he was “dressed as a woman”.



Looks like we’ve got yet ANOTHER trans shooting!



WHEN ARE WE FINALLY GOING TO GET SERIOUS ABOUT TRANS VlOLENCE??! pic.twitter.com/6bPcodGyba — Denn Dunham (@DennD68) February 17, 2026

Το διαζύγιο για την αλλαγή φύλου και οι απειλές

Η ρίζα του κακού φαίνεται πως βρισκόταν σε μια πολυετή δικαστική και προσωπική διαμάχη. Το ζευγάρι είχε χωρίσει οριστικά το 2021, με τη Rhonda να αναφέρει αρχικά στα δικαστικά έγγραφα ως αιτία την «επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου» του συζύγου της και τα στοιχεία ναρκισσιστικής προσωπικότητας που παρουσίαζε.

Η ένταση στην οικογένεια ήταν διαρκής, με τον Dorgan να ισχυρίζεται παλαιότερα πως ο πεθερός του τον απειλούσε λόγω της νέας του ταυτότητας. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις για το τι θα ακολουθούσε είχαν έρθει μέσα από τα social media. Λίγες μέρες πριν το μακελειό, σε λογαριασμό που φέρεται να του ανήκει, είχε αναρτήσει το μήνυμα: «Συνεχίστε να μας επιτίθεστε… αλλά μην αναρωτιέστε γιατί ξεσπάμε (go BERSERK)».

🇺🇸 JUST IN: The Pawtucket rink shooter’s daughter says he carried out the attack and had documented mental health struggles



This isn’t just politics



It’s a national mental health emergency



Ignoring it won’t stop the violence pic.twitter.com/PWLJvhryLr — And We Know©🇺🇸 (@andweknow) February 17, 2026

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, δείχνοντας τον δράστη να περπατά ανάμεσα στις κερκίδες και να πυροβολεί, ενώ οι παίκτες του χόκεϊ έπεφταν στο πάγο για να σωθούν.

Ο δήμαρχος της πόλης, Don Grebien, δήλωσε πως η κοινότητα είναι βυθισμένη στο πένθος, καθώς μια βραδιά χαράς για τους τελειόφοιτους μαθητές κατέληξε σε μια από τις πιο άγριες δολοφονίες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.