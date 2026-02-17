Ο Ολυμπιακός και ο Τσικίνιο κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της ομάδας στον 30χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αποτελεί βασικό «γρανάζι» στο αγωνιστικό πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά την ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς, οι «Eρυθρόλευκοι» προχώρησαν και στην επέκταση του συμβολαίου του Τσικίνιο, το οποίο αρχικά είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην περαιτέρω συνέχιση της συνεργασίας τους.

Με αυτή την εξέλιξη, ο σύλλογος του Πειραιά εξασφαλίζει την παραμονή ενός ακόμη σημαντικού ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή του και στην υπόθεση του Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος βρίσκεται επίσης κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από την Μπενφίκα έναντι περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ και είχε καθοριστική συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας, τόσο στην κατάκτηση του Conference League όσο και του εγχώριου νταμπλ. Μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει 95 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.