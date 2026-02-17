Η «Γαλάζια Πατρίδα» έμεινε... ορφανή: Η εφημερίδα Σοζτζού κατηγορεί τον Ερντογάν για υποχωρητικότητα

Ενώ οι μεγαλόστομες διακηρύξεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα» κυριαρχούσαν για χρόνια στην τουρκική ρητορική, η πραγματικότητα στο πεδίο φαίνεται να είναι διαφορετική. Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού (Sözcü), με ένα δημοσίευμα που στάζει ειρωνεία, καταγγέλλει ότι η Τουρκία έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας τα «κυριαρχικά της δικαιώματα» στην τύχη τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τουρκική πλευρά παραμένει ενεργειακά ανενεργή στην περιοχή εδώ και έξι χρόνια. «Δεν μπορούμε να εξορύξουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη δική μας οικονομική ζώνη», τονίζει η εφημερίδα, υπογραμμίζοντας πως η Άγκυρα έχει περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή την ώρα που οι εξελίξεις τρέχουν.

Γεωτρύπανα στο «ρελαντί» και αποστολές στη Σομαλία

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πλέον σύγχρονο πλοίο 7ης γενιάς, το Çağrı Bey, αξίας 280 εκατομμυρίων δολαρίων, στάλθηκε στη Σομαλία αντί για την Κύπρο (όπως θα ήθελε η αντιπολιτευόμενηSözcü) . Συνοδευόμενο από τρεις φρεγάτες και σκάφη υποστήριξης για προστασία από τους πειρατές, το καμάρι του τουρκικού στόλου βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά, ενώ τα γεωτρύπανα Kanuni, Yavuz, Fatih, Yıldırım και Abdülhamit Han παραμένουν αγκυροβολημένα στη Μαύρη Θάλασσα, αναφέρει.

«Το πηδάλιο του αιώνα δεν το στρίψαμε προς την Κύπρο», σημειώνει καυστικά η Σοζτζού, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η Τουρκία δραστηριοποιείται παντού -από τον Νίγηρα και το Αζερμπαϊτζάν μέχρι τη Βενεζουέλα- εκτός από την περιοχή που θεωρούσε ζωτικής σημασίας.

«Η Ελλάδα μοιράστηκε το Αιγαίο με την Αμερική σπιθαμή προς σπιθαμή», υποστηρίζει η εφημερίδα, υπονοώντας ότι η Τουρκία έμεινε εκτός παιχνιδιού

«Υποχωρητικότητα» και Αμερικανικός έλεγχος

Οι πολιτικές αντιδράσεις που φιλοξενεί η εφημερίδα είναι καταιγιστικές. Στελέχη του CHP και του Καλού Κόμματος κατηγορούν ανοιχτά την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα, υποστηρίζοντας ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» έχει βγει πλέον από την επίσημη ατζέντα.

Ο Ντενίζ Γιαβουζγιλμάζ του CHP προειδοποιεί ότι η απουσία της Τουρκίας επιτρέπει σε διεθνείς κολοσσούς όπως η Chevron να θέσουν τα κοιτάσματα υπό αμερικανικό έλεγχο.

Ακόμη και ο «αρχιτέκτονας» του δόγματος, υποναύαρχος ε.α. Τζεμ Γκιουρντενίζ, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του στη Σοζτζού, δηλώνοντας πως η περιοχή δεν μπορεί να αφήνεται στην πρωτοβουλία της Λευκωσίας.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» στις συμπληγάδες της διπλωματίας

Η πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη για την Άγκυρα: οι σεισμικές έρευνες και οι γεωτρήσεις σε αδειοδοτημένα οικόπεδα έχουν ανασταλεί, την ώρα που η «νότια Κύπρος» -όπως αναφέρεται στο κείμενο- συνεχίζει απρόσκοπτα το ενεργειακό της πρόγραμμα.

Η Τουρκία, εγκλωβισμένη ανάμεσα στις εσωτερικές φωνές που ζητούν άμεση επιστροφή των φρεγατών στη Μεσόγειο και στη διεθνή πίεση που την κρατά μακριά, φαίνεται να επιλέγει μια τακτική «χαμηλών πτήσεων», η οποία όμως ερμηνεύεται από τους επικριτές της ως μια άτακτη υποχώρηση από τα μέχρι πρότινος «ιερά» δόγματα της εξωτερικής της πολιτικής.