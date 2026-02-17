Αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ και το Ιράν συναντήθηκαν στην Ελβετία για να συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με αναλυτές να αναφέρουν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, κάτι που δεν αποτελεί καλό σημάδι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν περίπου τέσσερις ώρες στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν, της χώρας που μεσολάβησε στις συνομιλίες. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησε γύρω στις 14:45 ώρα Ελλάδας, ακολουθούμενη λίγο αργότερα από τους Ιρανούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σημειώσεις σχετικά με πυρηνικά ζητήματα, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε πυρηνικά, νομικά και οικονομικά θέματα.

Το Al Jazeera έγραψε ότι δεν φαίνεται να βρέθηκε άκρη στις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας ανησυχητικά τα σημάδια των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία, μεταφέροντας μαχητικά και βομβαρδιστικά που μπορούν να επιχειρήσουν βαθιά σε εχθρικό έδαφος.

Παράλληλα, το Ιράν πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας αρκετές στρατιωτικές δυνάμεις, κάτι που αναλυτές χαρακτηρίζουν επίδειξη ισχύος.

Το μήνυμα Τραμπ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε ενδεχομένως οι ΗΠΑ να επέμβουν.

Ακόμα και οι πιο δυνατοί μπορούν να «χτυπηθούν»

Αμέσως μετά την έναρξη των συνομιλιών, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνησή του. Η χώρα κυβερνάται από κληρικούς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο σκληρό χτύπημα που να μην μπορεί να σηκωθεί», δήλωσε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.