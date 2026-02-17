Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (17/2) λόγω ίωσης και η συμμετοχή του στο Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ θα κριθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Τετάρτη (18/2) τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό και ταξιδεύουν για Κρήτη χωρίς τον Ισπανό φόργουορντ. Ο Ερνανγκόμεθ δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (17/2) στο Telecom Center Athens και η συμμετοχή του στο ματς με τον «δικέφαλο του βορρά» είναι αμφίβολη.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη και αν είναι καλά θα ταξιδέψει για Ηράκλειο, οπότε ακόμη κι αν δεν αγωνιστεί στον προημιτελικό, θα υπολογίζεται κανονικά για τον ημιτελικό, αν φυσικά η ομάδα του πάρει την πρόκριση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού υπάρχει αισιοδοξία και περιμένουν ότι ο Ερναγκόμεθ θα ταξιδέψει κανονικά την Τετάρτη, με τον Εργκίν Αταμάν να περιμένει για να δει αν θα τον έχει ή όχι στη διάθεσή του για τον προημιτελικό.