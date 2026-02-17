Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (17/2, 20:00) στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Μόντε Μόρις και Ντόντα Χολ, ενώ υπολογίζει κανονικά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι το φαβορί για την πρόκριση στον ημιτελικό, απέναντί τους όμως έχουν μια ομάδα για την οποία ο Μπαρτζώκας είπε πως υπάρχει απόλυτος σεβασμός, καθώς μετράει 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι Πειραιώτες δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που βρίσκεται στις ΗΠΑ και εκτός 12άδας έμειναν και οι Μόρις και Χολ, με τον Μπαρτζώκα να συμπεριλαμβάνει κανονικά σε αυτή τον Μιλουτίνοφ καθώς οι ενοχλήσεις που είχε με τον Ηρακλή δεν ήταν κάτι σοβαρό τελικά.

Αναλυτικά στη 12άδα του Ολυμπιακού είναι οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Γιώργος Μπουρνελές, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Ουορντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η ομάδα που θα νικήσει θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό όποια προκριθεί από το ζευγάρι Μαρούσι – Άρης.