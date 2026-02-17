Ανακοινώθηκε η από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα δικάσει την κύρια δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο. Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα, έγραψε η ιστοσελίδα eleftheria.gr.

Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.