Πριν από δύο χρόνια άρχισε να κατασκευάζει πρωτότυπα της συσκευής πυρηνικής σύντηξης. Την περασμένη εβδομάδα η συσκευή του άρχισε να παράγει νετρόνια. Ο Aiden MacMillan δεν είναι απλώς ένας μαθητής στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Στα 12 του χρόνια, ο μαθητής από το Ντάλας δεν έχει απλά διαβάσει για την πυρηνική σύντηξη, αλλά ισχυρίζεται ότι έχει αναπαράγει με επιτυχία τη σύνθετη αυτή διαδικασία. Επόμενος σταθμός είναι να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως ο νεότερος άνθρωπος που το έχει καταφέρει.

Μόνο συνηθισμένο δεν είναι το γεγονός ότι ένας 12χρονος ισχυρίζεται ότι έχει καταφέρει να αναπαράγει την πυρηνική σύντηξη. Το ταξίδι του MacMillan, που τον φέρνει ένα βήμα πριν την κατάκτηση του ρεκόρ Γκίνες, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των lockdown λόγω COVID, όταν ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την έννοια της πυρηνικής σύντηξης. Την ώρα που οι ενήλικες έψαχναν στο Netflix να βρουν ποια σειρά θα δουν και αναρωτιόντουσαν πότε θα έβγαιναν ξανά από τα σπίτια τους, ένας οκτάχρονος γέμιζε τον χρόνο του διαβάζοντας για την πυρηνική φυσική και κατανοώντας πώς λειτουργεί η σύντηξη. Μετά από δύο χρόνια δικής του έρευνας, ο MacMillan άρχισε να κατασκευάζει πρωτότυπα για τη συσκευή πυρηνικής σύντηξης στο Launchpad, έναν μη κερδοσκοπικό χώρο δημιουργίας που επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν πρωτοποριακά επιστημονικά επιτεύγματα.

Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, η συσκευή του Αμερικανού μαθητή παρήγαγε τελικά την περασμένη εβδομάδα τα πολυπόθητα νετρόνια. Η στιγμή ήταν γλυκόπικρη για τον MacMillan, ο οποίος περιγράφει τη σχέση του με το έργο ως κάτι που αγαπά και μισεί ταυτόχρονα. Ο MacMillan, που είναι ο νεότερος που το πέτυχε στο εργαστήριο, ενδιαφέρεται για την έρευνα σύντηξης επειδή πιστεύει ότι είναι το μέλλον της ενέργειας. Η πυρηνική σύντηξη είναι η διαδικασία κατά την οποία ελαφροί ατομικοί πυρήνες (συνήθως δευτέριο και τρίτιο) ενώνονται για να σχηματίσουν βαρύτερους (ήλιο), απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας. Αποτελεί την πηγή ενέργειας των αστεριών και θεωρείται το «ιερό δισκοπότηρο» για καθαρή, απεριόριστη ενέργεια, καθώς δεν παράγει ραδιενεργά απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας ή αέρια θερμοκηπίου.

Ο Macmillan δεν είναι ο μόνος έφηβος που ασχολείται με την πυρηνική σύντηξη. Το 2020, ο Jackson Oswalt κατασκεύασε έναν αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης σε ηλικία 12 ετών και τιμήθηκε με ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το επίτευγμα του. Το επίτευγμα του Oswalt καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από τα 13α γενέθλιά του, διευκολύνοντας τον Macmillan να διεκδικήσει τη θέση, εάν οι διοργανωτές εγκρίνουν τον ισχυρισμό του.

Τόσο ο Macmillan, όσο και ο Oswalt, ασχέτως από τα Ρεκόρ Γκίνες, πρέπει να επαινεθεί για την επιμονή του να κατασκευάσει κάτι τόσο περίπλοκο σε τόσο νεαρή ηλικία. Αλλά αυτό το κατόρθωμα δεν περιλαμβάνει καθόλου την επιστήμη της πυρηνικής σύντηξης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές με την ενέργεια σύντηξης δεν είναι η επίτευξη σύντηξης, αλλά η πραγματοποίησή της με εμπορικά βιώσιμο τρόπο.

Αυτό που στοχεύουν τα ερευνητικά ιδρύματα και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις σύντηξης είναι να βρουν πώς να παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας σύντηξης, ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν εκατοντάδες ή χιλιάδες σπίτια ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα να ανταγωνίζονται τις τιμές της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.

Μόνο όταν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, η ενέργεια σύντηξης θα γίνει εξαιρετικά πολύτιμη για την ανθρωπότητα και θα βοηθήσει στη μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων. Κάποιος μπορεί μόνο να ελπίζει ότι άτομα όπως οι Macmillan και Oswalt και πολλοί άλλοι που εμπνέονται από αυτούς, θα καταφέρουν να φέρουν ένα τέτοιο μέλλον πιο κοντά, όπως σημειώνει το δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.