Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Ηράκλειο όπου την Τετάρτη (18/2) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε και στον λόγο για τον οποίο επέστρεψε στην Ευρώπη.

Στην Κρήτη θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο μπάσκετ και οι «πράσινοι» θέλουν φυσικά να τον κατακτήσουν, έχοντας πλέον στο ρόστερ τους και τον MVP του περσινού Final Four της Euroleague. Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι κανονικά στην αποστολή και πριν την αναχώρηση για Ηράκλειο έκανε δηλώσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και στον λόγο που επέστρεψε στην Ευρώπη και επέλεξε τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός φόργουορντ…

Για τις ελληνικές λέξεις που έχει μάθει: «Ξέρω λίγες λέξεις, αυτό είναι λίγο προσβλητικό. Τα ελληνικά μου είναι αρκετά καλά, αλλά θα γίνουν καλύτερα με τον καιρό. Έχω καλούς καθηγητές. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να προσαρμοστώ στην κουλτούρα. Να ταιριάξω. Το έχω κάνω όπου έχω παίξει στην Ευρώπη και θα το κάνω και εδώ».

Για το αν μίλησε με Σλούκα και Ναν για τη συνεργασία τους στο γήπεδο: «Ναι. Υπάρχει ένα επίπεδο που είναι και ελπίζω μία μέρα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Το να έρθω εδώ είναι μία δοκιμασία. Μία νέα δοκιμασία να προσπαθήσω να φτάσω στο επίπεδο αυτών των δύο. Ένα νέο κεφάλαιο που με ενθουσιάζει».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Είναι νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και η θητεία μου στην Φενέρμπαχτσε ήταν τρομερή, ολοκληρώθηκε υπέροχα. Έφυγα, επέστρεψα στην Ευρώπη και είναι καλή ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό».

Για τον λόγο που επέστρεψε στην Ευρώπη: «Μου αρέσει η καριέρα μου. Δεν ξέρω πόσο με ακολουθούσατε, αλλά δεν ήταν όπως τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μου ματς με την Ζαλγκίρις δεν σκόραρα ούτε έναν πόντο. Δούλεψα για να γίνω αυτό που ξέρει τώρα η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Στο ΝΒΑ ένιωσα πως είναι διαφορετικό στιλ και ήμουν κοντά στο να το καταλάβω και να ταιριάξω. Ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα εκεί. Δυστυχώς, δεν δούλεψε. Είναι όλα καλά, τα πάντα γίνονται για κάποιο λόγο στην ζωή. Είμαι στην Ελλάδα και φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να είμαι όσο πιο επιτυχημένος μπορώ».

Για την ομάδα, το κύπελλο Ελλάδας και τους στόχους του: «Πρέπει να κερδίσουμε τον προημιτελικό. Είναι ακόμα μία ευκαιρία να παίξω μπάσκετ. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολη περίοδος. Αλλά στην Ευρώπη τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Χάνεις μερικά ματς και όλοι θέλουν να απολύσουν ανθρώπους, να φέρουν νέους παίκτες. Περάσαμε κάτι παρόμοιο στην Φενέρ πέρσι. Είχαμε περιόδους που όλοι έλεγαν πως είμαστε η χειρότερη ομάδα και τελικά κερδίσαμε. Δεν είναι μετράει πως παίζεις μέσα στην σεζόν. Θες να είσαι καλός και να έχεις συνέπεια, αλλά αν παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αυτό μετράει, αυτό θες να κάνεις».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους οπαδούς: «Το ίδιο μήνυμα που δίνω στους οπαδούς σε όλες τις ομάδες που έχω παίξει. Να μας υποστηρίζετε όταν παίζουμε καλά, να μας υποστηρίζετε περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά και πάντα να θυμάστε πως κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για το Νο11 που επέλεξε: «Ο Κλέι Τόμπσον είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες. Μου αρέσει το νούμερο, τα πήγα καλά με αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ελπίζω να έχω την ίδια επιτυχία και εδώ».