Στο εδώλιο του αυτοφώρου θα καθίσει και πάλι αύριο ο Χρήστος Μαυρίκης ο οποίος φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Ο κατηγορούμενος, για σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ζήτησε την αναβολή της δίκης του προκειμένου να συγκεντρώσει και να προσκομίσει στο δικαστήριο τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε ενώ σημείωσε πως δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, μάλιστα, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, αίτημα για το οποίο ο εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνει δεκτό.

Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης για τις 18/2/2026 και έως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Το θρίλερ στο σπίτι στα Σπάτα διήρκησε περίπου έξι ώρες. Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν ότι ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβολούσε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Ο 75χρονος, παρά τις εκκλήσεις, δεν παραδινόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και στο σημείο να σπεύσει ειδικός διαπραγματευτής.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αστυνομικές δυνάμεις έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο στο σπίτι αλλά ο Χρήστος Μαυρίκης είχε φύγει.

Μετά από έρευνα, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε γειτονικό οικόπεδο και συνελήφθη.