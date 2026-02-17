Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε για να δικαστεί ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος φέρεται χθες να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Το θρίλερ στο σπίτι στα Σπάτα διήρκεσε περίπου έξι ώρες. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν ότι ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβολούσε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Ο 75χρονος, παρά τις εκκλήσεις, δεν παραδινόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και στο σημείο να σπεύσει ειδικός διαπραγματευτής. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο στο σπίτι αλλά ο Χρήστος Μαυρίκης είχε φύγει. Μετά από έρευνα, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε γειτονικό οικόπεδο και συνελήφθη.

Ο Χρήστος Μαυρίκης είναι παλιός γνώριμος των Αρχών και βρισκόταν σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Ο γνωστός και ως «αρχικοριός» είχε καταδικαστεί για την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου το 1997.