Το φως της δημοσιότητας είδαν τρία νέα βίντεο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», από την οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενοι.

Τα βίντεο προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News και δείχνουν εικόνα αποκάλυψης στο εργοστάσιο, το οποίο γρήγορα τυλίγεται στις φλόγες, ενώ ακολουθεί και ωστικό κύμα. Συγκεκριμένα, στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ένα μικρό φως μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσα να είμαι ανάμεσα στους νεκρούς».

Δείτε τα βίντεο:

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε οδηγηθεί στον ανακριτή, απ’ όπου και πήρε προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην επιχείρηση από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο «φως» νέες μαρτυρίες εργαζομένων που αναφέρουν ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ώρου, ενώ υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.