Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε σήμερα έρευνα κατά της Shein για την υπόθεση με τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν στον ιστότοπό της, θεωρώντας την εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ύποπτη για πολλές παραβιάσεις των κανονισμών της, οι οποίες ενδέχεται να της κοστίσουν μεγάλα πρόστιμα.

Εκτός από την πώληση παράνομων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει αυτή την έρευνα, λέει πως στοχοθετεί επίσης τις «εθιστικές» πλευρές της κινεζικής προέλευσης πλατφόρμας, η οποία έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί για να συνιστά προϊόντα στους χρήστες.

Οι ελλείψεις αυτές, αν επιβεβαιωθούν από τις έρευνες της Επιτροπής, αποτελούν παραβιάσεις του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι οποίες θα μπορούσαν θεωρητικά να κοστίσουν στη Shein βαριά πρόστιμα (έως και το 6% του ετήσιου τζίρου της).

Ο DSA είναι μια ισχυρή νομοθεσία της ΕΕ που υποχρεώνει τις πλατφόρμες στο Ίντερνετ να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύουν τους χρήστες τους από παράνομα και/ή επικίνδυνα περιεχόμενα και προϊόντα. Οι πιο μεγάλες απ’ αυτές τις πλατφόρμες, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Shein, υπόκεινται εξάλλου σε καθεστώς ενισχυμένων κανόνων και ελέγχων.

«Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις μας βάσει του DSA. Ανέκαθεν συνεργαζόμασταν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Shein.