Μετά την πρόκριση στον 2ο γύρο του Qatar Open στο μονό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει και στο διπλό, καθώς μαζί με τον Αλεξέι Ποπίριν νίκησαν με 2-0 σετ τους Κορνέα και Βάλκοφ.

Η Τρίτη (17/2) ήταν μια καλή μέρα για τον Έλληνα τενίστα καθώς συνεχίζει στο Qatar Open τόσο στο μονό όσο και στο διπλό. Μετά τη νίκη του επί του Μοέζ Εσαργκί, ο Τσιτσιπάς μαζί με τον Ποπίριν πήραν την πρόκριση και για τον 2ο γύρο του διπλού.

Απέναντι στους Κορνέα και Βάλκοφ, οι Τσιτσιπάς και Ποπίριν δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάστηκαν μόλις ένα break στο πρώτο σετ για να φτάσουν στο 6-3 και να κάνουν το 1-0.

Αν αυτό ήταν εύκολο, αυτό που ακολούθησε ήταν… περίπατος, καθώς το δεύτερο σετ το πήραν με 6-0 και έκαναν ξεκούραστα το 2-0, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Χάρι Χελιοβάαρα και Χένρι Πατέν.