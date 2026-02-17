Σχετικά άνετη, όπως άλλωστε αναμενόταν, ήταν η αποστολή του Στέφανου Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο τουρνουά ATP 500 της Ντόχα. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί απέναντι στον Τυνήσιο Μοέζ Εσαργκί (Νο 139 στην παγκόσμια κατάταξη), επικρατώντας με 6-4, 6-4 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου τον περιμένει σαφώς πιο απαιτητική δοκιμασία.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Νο 11 στον κόσμο και Νο 4 στο ταμπλό, ο οποίος προκρίθηκε μετά τη νίκη του με 6-4, 6-2 επί του Κινέζου Τζουντσένγκ Σανγκ.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε ένα break σε κάθε σετ για να φτάσει στη νίκη, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη πίεση στο σερβίς του. Περίμενε υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει», καταφέρνοντας το καθοριστικό break στο έβδομο game του πρώτου σετ και στο πρώτο game του δεύτερου. Αν και αξιοποίησε μόλις δύο από τις επτά ευκαιρίες για break που δημιούργησε, αυτά αποδείχθηκαν αρκετά για να του χαρίσουν τη νίκη και την πρόκριση.