Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία πέφτει η αυλαία της υπόθεσης με το δικαστήριο να ανακοινώνει την απόφασή του στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Στο εδώλιο τέσσερις ιδιώτες, επιχειρηματίες, κατηγορούμενοι σε βαθμό πλημμελήματος, μεταξύ άλλων, για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Ο εισαγγελέας της έδρας έχει ζητήσει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σύνολο των πράξεων που αντιμετωπίζουν. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ωστόσο, πρότεινε για κάποιες από τις πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή. Στην περίπτωση που η πρόταση για μετατροπή γίνει τελικά δεκτή από το δικαστήριο θα επηρεαστεί το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Απεδείχθη η σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες και το κατασκοπευτικό λογισμικό. Να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι» ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρότασή του ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος, μάλιστα, επιφυλάχθηκε για περαιτέρω ενέργειες στη συνέχεια της διαδικασίας.