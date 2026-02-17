Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η τρίτη μονάδα της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πτυχή της λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας.

Όπως φαίνεται σε πανοραμικά πλάνα από drone, η λειτουργία του εργοστασίου έχει «παγώσει» μέχρι το πέρας των ελέγχων. Από το πρωί της Τρίτης μικτά κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους και τα πιστοποιητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Οι έρευνες, που τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διεξάγονται ενώ ήδη ανεστάλη, κατά πληροφορίες, η λειτουργία ενός ακόμη εργοστασίου στη Φαρκαδόνα λόγω αναφορών για ελλείψεις στην πυροπροστασία.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Το κατηγορητήριο σε βάρος του αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και αφορά το αδίκημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και την ανθρωποκτονία από αμέλεια.