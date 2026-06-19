Οικονομική ανάσα για εκατομμύρια νοικοκυριά φέρνει η εβδομάδα που ξεκινά, καθώς ανοίγει ο «κρουνός» των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον οργανισμό απασχόλησης. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τον αναλυτικό χάρτη των καταβολών, ο οποίος περιλαμβάνει ποσά-μαμούθ για τους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς το συνολικό ποσό των 1.382.802.408,96 ευρώ. Οι προγραμματισμένες αυτές καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ αφορούν συνολικά 2.684.952 πολίτες, καλύπτοντας συντάξεις, επιδόματα, αναδρομικά και παροχές μητρότητας. Η ροή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:



Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 22 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,

από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.