Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναβάλει την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα, τη στιγμή που χάνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα, λόγω εμπορικού ελλείμματος.

Παρά τη μαχητική ρητορική που προηγήθηκε της συνάντησης στις Βρυξέλλες, οι 27 ηγέτες επέλεξαν τον διάλογο αντί της άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισαν ως «παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε κατά τη διάρκεια δείπνου την Πέμπτη μια δυσμενή οικονομική εικόνα.

Ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας ανώνυμα στους Financial Times δήλωσε ότι οι ηγέτες ζήτησαν μια «ευρωπαϊκή απάντηση που θα βασίζεται σε δύο πυλώνες: την ευρωπαϊκή ενότητα και τον διάλογο με τους κύριους οικονομικούς εταίρους μας».

Επίσης, τόνισε ότι οι ηγέτες της ΕΕ έδωσαν εντολή στη φον ντερ Λάιεν να «συνεχίσει να διεξάγει εποικοδομητικό διάλογο με τους κύριους οικονομικούς εταίρους μας», τονίζοντας «ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα».

Με την έναρξη της συνόδου κορυφής, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της φον ντερ Λάιεν, η κεντροδεξιά ομάδα που αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ΕΕ, δήλωσε ότι «δεν θα δεχτεί την αθέμιτη παρέμβαση της Κίνας στην αγορά» και κάλεσε την Επιτροπή να ενισχύσει τα «υπάρχοντα εργαλεία εμπορικής άμυνας» της.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η φον ντερ Λάιεν και 10 ακόμη ηγέτες υπέγραψαν τη δήλωση, η οποία ζητούσε από την ΕΕ να «σταματήσει να επιδεικνύει αφέλεια απέναντι στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Κίνας».

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και οι Κάτω Χώρες ζήτησαν αυτή την εβδομάδα τη θέσπιση νέων μέτρων που θα αυξήσουν τους δασμούς και τις ποσοστώσεις και θα υποχρεώσουν τις εταιρείες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών, μετά την επιβολή περιορισμών από την Κίνα στις εξαγωγές ορισμένων σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων όπως αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριες.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο, η Ισπανία αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε νέα μέτρα, ενώ ο Μερτς έδειξε μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του δείπνου.