Παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία μια συνηθισμένη συνέντευξη Τύπου για την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.

Ο Φερνάντο Γκάγκο, ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της νεότερης γενιάς προπονητών στη Νότια Αμερική και πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ο’ Χίγκινς, για το πρωτάθλημα της Χιλής προκαλώντας έντονη ανησυχία σε παίκτες, συνεργάτες και φιλάθλους.

Ο 40χρονος τεχνικός βρισκόταν στην αίθουσα Τύπου για τις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τη νίκη της ομάδας του, όταν άρχισε να νιώθει έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Γκάγκο παραπονέθηκε για ισχυρό πόνο στο στήθος και εμφανή δυσφορία, ενώ προσπάθησε να συνεχίσει τη διαδικασία πίνοντας νερό και διατηρώντας την ψυχραιμία του.

Ωστόσο, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση. Αντιθέτως, τα συμπτώματα παρέμειναν και έγιναν πιο έντονα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο επιτελείο της ομάδας. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, το ιατρικό επιτελείο της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και οι στενοί συνεργάτες του έκριναν ότι απαιτείται άμεση μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

Επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο Αργεντινός προπονητής διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένο καρδιολογικό έλεγχο. Οι γιατροί προχώρησαν σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαγνωστικών διαδικασιών, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν ότι ήταν αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του καρδιακού επεισοδίου που είχε υποστεί.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της, ενώ η αγωνία στον χώρο του ποδοσφαίρου ήταν μεγάλη μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του.

Η ανακοίνωση της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε

Λίγες ώρες αργότερα, η χιλιανή ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας επιχείρησε να καθησυχάσει τον κόσμο της, γνωστοποιώντας ότι ο προπονητής της βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Γκάγκο δεν θα επιστρέψει άμεσα στα αγωνιστικά του καθήκοντα, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αξιολόγηση της κατάστασής του και η ασφαλής ανάρρωσή του.

«Ο τεχνικός διευθυντής μας υποβάλλεται σε σειρά καρδιολογικών εξετάσεων και δεν θα συμμετέχει στις σημερινές προπονήσεις. Η κατάσταση του είναι καλή και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους πάγκους

Ο Φερνάντο Γκάγκο υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αργεντινούς μέσους της γενιάς του. Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Ρόμα, στη Βαλένθια και φυσικά στην Μπόκα Τζούνιορς, ενώ φόρεσε πολλές φορές και τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής, αναλαμβάνοντας σημαντικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής και χτίζοντας τη φήμη ενός φιλόδοξου και ιδιαίτερα εργατικού τεχνικού.

Η περιπέτεια της υγείας του έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Χιλής, της Αργεντινής και όχι μόνο, με πλήθος συλλόγων, πρώην συμπαικτών και φιλάθλων να του εύχονται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους πάγκους.