Τρεις άνδρες οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο «εμπλεκόμενο σε επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών» έχασαν τη ζωή του σε ακόμη έναν αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, γεγονός το οποίο αύξησε σε τουλάχιστον 185 τον απολογισμό των θυμάτων της — αμφισβητούμενης έντονα — εκστρατείας που συνεχίζει εντατικά η Ουάσινγκτον.

Το ταχύπλοο που μπήκε στο στόχαστρο «εκμεταλλεύονταν» ξένες «τρομοκρατικές οργανώσεις», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «Νότια Διοίκηση»), παραθέτοντας βίντεο 15 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

Επανέλαβε δε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP τυποποιημένη φρασεολογία που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης — που είναι πλέον δεκάδες από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε οποιαδήποτε αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

