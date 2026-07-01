Εισόδημα που ξεπέρασε τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια φέρεται να δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το 2025, με τις νέες οικονομικές του δηλώσεις να αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή μετατόπιση του οικονομικού του κέντρου βάρους: από τα ακίνητα, τα ξενοδοχεία και τα γήπεδα γκολφ, στα κρυπτονομίσματα, τα ψηφιακά tokens και τις σχετικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών δηλώσεων, που εκτείνονται σε 927 σελίδες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εισόδημα άνω των 2,2 δισ. δολαρίων και περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 2,4 δισ. δολαρίων. Η πραγματική αξία των περιουσιακών του στοιχείων ενδέχεται να είναι υψηλότερη, καθώς οι ομοσπονδιακές φόρμες περιουσιακής δήλωσης στις ΗΠΑ καταγράφουν τις αξίες σε εύρη, με ανώτατη κατηγορία το «άνω των 50 εκατ. δολαρίων».

Η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είναι εντυπωσιακή. Στη δήλωση του 2024, ο Τραμπ είχε αναφέρει περιουσιακά στοιχεία άνω των 1,6 δισ. δολαρίων και εισόδημα πάνω από 600 εκατ. δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα, η εικόνα εμφανίζεται θεαματικά διαφορετική, με τα crypto να αποτελούν πλέον τον βασικό μοχλό αύξησης των εσόδων του.

Το μεγαλύτερο μέρος της εκτόξευσης προήλθε από τον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε περισσότερα από 1,4 δισ. δολάρια από crypto ventures, ψηφιακά tokens και συναφείς συνεργασίες. Ανάμεσα στα ποσά που καταγράφονται περιλαμβάνονται 635 εκατ. δολάρια σε royalties από συμφωνία αδειοδότησης με τα Celebration Coins, τουλάχιστον 525 εκατ. δολάρια από πωλήσεις tokens της World Liberty Financial, καθώς και 196 εκατ. δολάρια από συναλλαγή stablecoin.

Η World Liberty Financial, project κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τον Τραμπ και τους γιους του, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας οικονομικής εικόνας του προέδρου. Η έκρηξη των εσόδων από τον συγκεκριμένο χώρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος προωθεί πολιτικές φιλικές προς την αγορά των crypto, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις. Η εκπρόσωπος Anna Kelly δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει συμβάλει ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν «η crypto πρωτεύουσα του κόσμου», μέσω εκτελεστικών ενεργειών, στήριξης νομοθετικών πρωτοβουλιών όπως το GENIUS Act και πολιτικών που, όπως ανέφερε, ενισχύουν την καινοτομία και την οικονομική ευκαιρία. Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ή πρόκειται να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων.

Παρά την κυριαρχία των crypto στα νέα στοιχεία, η παραδοσιακή επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τραμπ παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ο πρόεδρος δήλωσε πάνω από 620 εκατ. δολάρια από ακίνητα, ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ. Τα έσοδα από το Trump National Doral ανήλθαν σε 121 εκατ. δολάρια, αυξημένα από τα 110 εκατ. δολάρια της προηγούμενης χρονιάς, ενώ το Mar-a-Lago απέφερε 77 εκατ. δολάρια, από 56 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται επίσης 86,5 εκατ. δολάρια από διακανονισμούς σε πέντε διαφορετικές αγωγές κατά των ABC, CBS, YouTube, Meta και της πλατφόρμας X. Το ποσό αυτό προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή εικόνα εσόδων, που δείχνει ότι ο Τραμπ μπήκε στη δεύτερη θητεία του με πολύ πιο διευρυμένο οικονομικό αποτύπωμα από ό,τι στο παρελθόν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Τραμπ είναι ταυτόχρονα πρόεδρος των ΗΠΑ και επιχειρηματίας με μεγάλη έκθεση σε κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από κυβερνητικές πολιτικές. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η εκτόξευση των crypto εσόδων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη σχέση ανάμεσα στη δημόσια εξουσία και το ιδιωτικό οικονομικό όφελος.

Οι υποστηρικτές του, αντίθετα, βλέπουν τα στοιχεία ως απόδειξη επιχειρηματικής ισχύος και ως ένδειξη ότι ο Τραμπ αξιοποίησε εγκαίρως έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτούς, η στροφή στα crypto δεν είναι πρόβλημα, αλλά επιβεβαίωση της πολιτικής του γραμμής υπέρ της απορρύθμισης, της τεχνολογικής καινοτομίας και της ενίσχυσης των ψηφιακών αγορών.

Οι οικονομικές δηλώσεις του αντιπροέδρου JD Vance κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετική κλίμακα. Η δική του δήλωση αριθμούσε μόλις 17 σελίδες, ωστόσο κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από royalties για το βιβλίο του «Hillbilly Elegy». Ο Vance είχε δηλώσει το 2024 έσοδα μεταξύ 50.000 και 100.000 δολαρίων από το βιβλίο, ενώ την επόμενη χρονιά το ποσό αυξήθηκε στο εύρος μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων.

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο δηλώσεις είναι εντυπωσιακή. Από τη μία, ο Τραμπ εμφανίζεται με ένα τεράστιο, σύνθετο και πολυσχιδές οικονομικό χαρτοφυλάκιο, που απλώνεται από τα ακίνητα και τα resorts μέχρι τα crypto και τις διεθνείς συμφωνίες αδειοδότησης. Από την άλλη, ο Vance παρουσιάζει μια σαφώς πιο περιορισμένη οικονομική εικόνα, με βασικό σημείο ενδιαφέροντος τα έσοδα από την εκδοτική του δραστηριότητα.

Το πολιτικό διακύβευμα, ωστόσο, αφορά κυρίως τον πρόεδρο. Οι νέες δηλώσεις δείχνουν ότι τα crypto δεν είναι πλέον περιφερειακό κομμάτι της οικονομικής του δραστηριότητας, αλλά ένας από τους βασικούς πυλώνες της περιουσιακής του επέκτασης.

Σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ επιχειρούν να καθορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού για την αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η προσωπική οικονομική έκθεση του προέδρου στον ίδιο κλάδο αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το βέβαιο είναι ότι οι νέες δηλώσεις του Τραμπ δεν αποτυπώνουν απλώς μια αύξηση εισοδήματος. Αποτυπώνουν τη μετάβαση ενός πρώην αμιγώς real estate brand σε μια νέα οικονομική εποχή, όπου το όνομα Trump λειτουργεί πλέον και ως ψηφιακό προϊόν, επενδυτικό αφήγημα και πολιτικό σύμβολο μέσα στην αγορά των crypto.