Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ και αναμένεται να τον παραχωρήσει ως δανεικό, καθώς πρόκειται για μια μεταγραφή που αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

Ο 19χρονος μέσος είναι διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Αλβανίας, με τη φανέλα της οποίας μετράει 10 συμμετοχές, έχοντας πετύχει ένα γκολ. Το 2024 πήρε μεταγραφή από τη Σάουθεντ στη Χαλ και αγωνιζόταν στις ακαδημίες της, με τους «πράσινους» να προχωρούν στην απόκτησή του για κάτι περισσότερο από ένα εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Ο 19χρονος διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σέχου γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2006. Σε ηλικία 14 ετών μετέβη στην Αγγλία για λογαριασμό της Σάουθεντ, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στη Χαλ, όπου αγωνίστηκε στις ακαδημίες της μέχρι και σήμερα. Με την Κ21 της Εθνικής Αλβανίας έχει καταγράψει 10 συμμετοχές και έχει πετύχει ένα γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αϊντόν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».