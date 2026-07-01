Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφικής κίνησης, αυτή τη φορά με ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τη Χαλ για την απόκτηση του 19χρονου Αλβανού μέσου, Αϊντόν Σέχου.

Οι «πράσινοι», πέρα από τις προσθήκες που πραγματοποιούν για την ενίσχυση του ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ, επενδύουν και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξης. Ο Σέχου αποτελεί μία τέτοια περίπτωση, με τις πληροφορίες από την Αγγλία να επιβεβαιώνονται και από το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, διαφοροποίηση υπάρχει στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Αν και αγγλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μεταγραφή ύψους 2,6 εκατομμυρίων λιρών, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό που θα καταβάλει ο Παναθηναϊκός στη Χαλ θα ξεπερνά οριακά το 1 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος δεν υπολογίζεται άμεσα για την πρώτη ομάδα, καθώς το πλάνο προβλέπει να παραχωρηθεί δανεικός μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερες αγωνιστικές παραστάσεις.

Ο Σέχου αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να καλύψει και θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είναι διεθνής με την U21 της Αλβανίας, μετρώντας δέκα συμμετοχές, ενώ ανήκει στη Χαλ από το 2024.