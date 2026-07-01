Αναστάτωση προκλήθηκε σε Γυμνάσιο στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν οι καθηγητές διαπίστωσαν ότι στο σχολικό λεύκωμα της χρονιάς είχε συμπεριληφθεί μια φωτογραφία που δεν είχε καμία θέση εκεί: η εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ ως βρέφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο East Brook Middle School στο Paramus, όπου οι μαθητές είχαν αρχίσει να παραλαμβάνουν και να υπογράφουν τα λευκώματά τους, όταν εντοπίστηκε η επίμαχη φωτογραφία στην ενότητα με τις παιδικές εικόνες των μαθητών.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η φωτογραφία ήταν ασπρόμαυρη και φέρεται να απεικόνιζε τον Χίτλερ ως μωρό, από την περίοδο λίγο μετά τη γέννησή του το 1889. Η εικόνα είχε τοποθετηθεί ανάμεσα στις αναμνηστικές φωτογραφίες των μαθητών, προκαλώντας σοκ σε καθηγητές, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι υπεύθυνοι του σχολείου κινήθηκαν άμεσα και απέσυραν τα λευκώματα, ώστε η εικόνα να μη συνεχίσει να κυκλοφορεί. Παράλληλα, τα αντίτυπα στάλθηκαν πίσω για διόρθωση, ενώ ξεκίνησε έρευνα για το πώς η φωτογραφία κατάφερε να περάσει από τη διαδικασία ελέγχου και να τυπωθεί στο τελικό λεύκωμα.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πλέον τη σχολική κοινότητα είναι πώς κανείς δεν εντόπισε την εικόνα πριν από την εκτύπωση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτογραφία να υποβλήθηκε από μαθητή, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί επίσημα πώς εγκρίθηκε και μπήκε στη σχολική έκδοση.

Ο διευθυντής του σχολείου καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας σε επιστολή προς τους γονείς ότι μια τέτοια εικόνα «δεν έχει καμία θέση» σε λεύκωμα που δημιουργήθηκε για μαθητές. Όπως σημείωσε, η παρουσία της φωτογραφίας δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες του σχολείου, το οποίο καταδικάζει την ένταξή της χωρίς καμία επιφύλαξη.

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε και η εβραϊκή κοινότητα, καθώς η εικόνα του Χίτλερ συνδέεται με το μίσος, τον αντισημιτισμό και τη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Το περιστατικό έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Ο δήμαρχος του Paramus, Chris DiPiazza, χαρακτήρισε το συμβάν απογοητευτικό, σημειώνοντας ότι μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ολόκληρη την κοινότητα. Όπως ανέφερε, ένα «κακό μήλο» δεν αντιπροσωπεύει τους χιλιάδες κατοίκους που αγαπούν την περιοχή και τη θεωρούν σπίτι τους.

Το περιστατικό προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις μεταξύ των μαθητών. Ορισμένοι φέρονται να γέλασαν όταν έγινε γνωστό τι είχε συμβεί, ενώ άλλοι ένιωσαν αμηχανία, ενόχληση και απογοήτευση.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στις ΗΠΑ για τον έλεγχο του περιεχομένου στα σχολικά λευκώματα, αλλά και για το πώς τα σχολεία πρέπει να αντιμετωπίζουν περιστατικά που αγγίζουν ζητήματα ρατσισμού, αντισημιτισμού και ιστορικής μνήμης.

Οι διορθωμένες εκδόσεις του λευκώματος αναμένεται να διανεμηθούν εκ νέου στους μαθητές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιος υπέβαλε τη φωτογραφία και πώς αυτή κατέληξε σε επίσημη σχολική έκδοση.