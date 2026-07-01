Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον έξι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πολυκατοικία της Αμβέρσας. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα βελγικά μέσα, φαίνονται ένοικοι της δωδεκαώροφης πολυκατοικίας να πηδούν σε διπλανά μπαλκόνια, με κίνδυνο της ζωής τους, για να σωθούν από τους καπνούς και τις φλόγες.



Η τοπική πυροσβεστική έλαβε επείγουσα κλήση στις 09:53 για φωτιά στον όγδοο όροφο δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Λίνκερεβερ.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές, καθώς στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Δημοσιογράφοι του Reuters που βρέθηκαν στο σημείο αντίκρισαν εικόνες που κόβουν την ανάσα, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και να κατεβάζουν ενοίκους με σχοινιά από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου προκειμένου να τους σώσουν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς.

Οι εικόνες κόβουν την ανάσα, καθώς δείχνουν εγκλωβισμένους κατοίκους της φλεγόμενης δωδεκαώροφης πολυκατοικίας να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να σωθούν. Σύμφωνα με το βελγικό ειδησεογραφικό σάιτ Hln.be και το δίκτυο VRT News, τουλάχιστον έξι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά.

Με την πύρινη λαίλαπα να πλησιάζει απειλητικά και τους πυκνούς, τοξικούς καπνούς να πνίγουν τα διαμερίσματα, έντρομοι άνθρωποι φαίνονται να πηδούν για να φτάσουν σε διπλανά μπαλκόνια.



Η απελπισμένη προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον βέβαιο θάνατο συγκλονίζει.

Οι αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τις δραματικές αυτές σκηνές, οι οποίες αποδεικνύουν την απόλυτη φρίκη που έζησαν οι ένοικοι του κτιρίου.



Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τα αίτια. Η αστυνομία είπε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά για να προφυλαχτούν από τον καπνό.



Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, πρώην δήμαρχος της Αμβέρσας, δήλωσε στο X ότι οι σκέψεις του είναι με τα θύματα.



Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, όπως και ασθενοφόρα και άλλα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.