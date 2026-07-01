Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δεκαώροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους.

Video | Mensen klimmen van balkon naar raam bij dodelijke brand in Antwerpen https://t.co/41GtP6lJMm — NU.nl (@NUnl) July 1, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε στον όγδοο όροφο από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία.

Verschrikkelijk welke ramp zich voordoet in Antwerpen. Mijn medeleven aan de slachtoffers en hun families. Heel veel goede moed aan de dappere mensen van de hulpdiensten en sterkte aan alle betrokkenen gewenst. pic.twitter.com/8PdCFYmDYh — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) July 1, 2026

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:53 π.μ τοπική ώρα για μια «φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη» στον όγδοο όροφο ενός δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Λίνκερεβερ της Αμβέρσας, είπε η αστυνομία.

Το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι πολλοί ένοικοι τραυματίστηκαν.

«Ζητούμε από τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάστηκαν από τον καπνό να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, αν κριθεί απαραίτητο, και να κλείσουν και τον κλιματισμό», σημείωσε η αστυνομία.