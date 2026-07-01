Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση, με τις Αρχές να τίθενται σε συναγερμό για την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις 17:16 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ώστε να υπάρχει ακριβής παρακολούθηση της πορείας του μετώπου και των ενεργών εστιών.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, με στόχο να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.