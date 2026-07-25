Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται στο έλεος πυρκαγιών που χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν, ενώ οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

🔥 Southern Europe is being engulfed by massive wildfires fueled by extreme heat and strong winds, The Independent reports



More than 10,000 people have been evacuated in France, wildfires have scorched over 32,000 hectares in Spain, and in Sicily dozens of people have been… pic.twitter.com/hWNRUIVnsk — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Η περιφερειάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς, δήλωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται στο Μπορντό. Πρόσθεσε ότι πρόκειται να εκκενωθούν πολλές κοινότητες κοντά στη μεγαλούπολη αυτήν του 1 εκατομμυρίου κατοίκων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 110.000 άνθρωποι. Η φωτιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 190.000 στρέμματα και 100 κτίρια. Μιλώντας στο κανάλι TF1 ο υπουργός είπε ότι η κατάσταση είναι «πρωτοφανής». «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τέτοιας κλίμακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 La faune sauvage est l'une des premières victimes des incendies qui ravagent le territoire. Dans l'incendie de Lège-Cap-Ferret, au nord du bassin d’Arcachon, cette biche a échappé in extremis au brasier avant d'être immédiatement arrosée par les pompiers.



📷… pic.twitter.com/JdBO5BKiKy — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 24, 2026

Επίσης, η νομαρχία του Μπορντό κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ.

🇫🇷 Des images publiées par des internautes montrent des chevaux galopant dans une rue de Biscarrosse, alors que des incendies de forêt ravagent le Sud-Ouest de la France. Le feu a parcouru plus de 2.500 hectares jusqu'aux portes de la ville et a provoqué l'évacuation de 23.000… pic.twitter.com/rPd68J0UdG — Agence France-Presse (@afpfr) July 24, 2026

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600), Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

🔴🇫🇷 URGENT l L’incendie en Gironde a pris une "AMPLEUR INÉDITE" et SE DIRIGE vers Bordeaux. (préfète) pic.twitter.com/k9zyxUXrX1 — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) July 24, 2026

Δύσκολη η κατάσταση στην Ισπανία

Στην περιφέρεια της Μαδρίτης έχουν απομακρυνθεί 63.000 άνθρωποι, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εσωτερικών αφού λίγο νωρίτερα διέταξε να εκκενωθεί ένα κάμπινγκ με 5.000 παραθεριστές από το Ελ Εσκοριάλ, στα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

Επιπλέον, εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.

🇪🇸 Insane footage coming out of the wildfires near Madrid, Spain, right now.



Firefighters are saying this thing has been nearly impossible to control.



About 25,000 people have already had to evacuate, and another 20,000 are stuck indoors under stay-at-home orders while it keeps… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2026

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.

Apocalyptic wildfires are sweeping through France and Spain, with more than 200,000 people fleeing their homes or locked down as the crisis escalates pic.twitter.com/x5NQcHV0yi — Surajit (@surajit_ghosh2) July 25, 2026

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.