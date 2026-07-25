Εννέα διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγεία στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών αποδίδονται σε ομάδα πέντε νεαρών, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Αρχές.

Η δράση της συμμοριας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκτεινόταν σε περιοχές όπως το Σύνταγμα, το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και η Ομόνοια. Στο στόχαστρο φέρεται να έμπαιναν κυρίως οι ταμειακές μηχανές, από τις οποίες αφαιρούσαν χρήματα, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Έμπαιναν στα καταστήματα μετά τα μεσάνυχτα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην ομάδα συμμετείχαν τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Οι διαρρήξεις πραγματοποιούνταν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους ήταν περιορισμένη.

Μάλιστα, οι πέντε νεαροί φαίνεται πως είχαν διαμορφώσει συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Όταν υπήρχαν περαστικοί κοντά στα καταστήματα που είχαν επιλέξει, τα μέλη της ομάδας εμφανίζονταν σε ζευγάρια, ώστε να μην κινήσουν υποψίες.

Μόλις ο δρόμος άδειαζε, τα αγόρια φέρονται να προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια παρέμεναν σε κοντινή απόσταση και επιτηρούσαν την περιοχή.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το ΕΡΤnews φέρεται να έχει καταγράψει τη δράση της ομάδας. Στα βίντεο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες εμφανίζονται να παραβιάζουν τα ρολά των καταστημάτων και να εισέρχονται στο εσωτερικό τους.

Από εκεί, στόχος τους ήταν κυρίως τα χρήματα που βρίσκονταν στις ταμειακές μηχανές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να αφαίρεσαν και φορητούς υπολογιστές.

Τους εντόπισαν να περιεργάζονται κατάστημα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τους πέντε νεαρούς στην οδό Ζαλοκώστα. Οι κινήσεις τους κρίθηκαν ύποπτες, καθώς φέρονται να περιεργάζονταν ένα κατάστημα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και, κατά την εξέταση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία που φέρεται να τους συνδέουν με τις διαρρήξεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Μετά την απολογία τους, δύο από τα αγόρια, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της ομάδας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα.

Οι τρεις υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα για την πλήρη δράση της ομάδας συνεχίζεται.