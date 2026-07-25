Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε την ουκρανική επίθεση σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, ανακοινώνοντας ότι από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.