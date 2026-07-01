Στην οικία της βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου η Μάρω Κοντού, καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος της νοσηλείας της στο νοσοκομείο Αττικόν που διήρκεσε 16 ημέρες. Οι θεράποντες ιατροί, αφού προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τη στενή παρακολούθηση της κατάστασής της, έκριναν ότι η ηθοποιός μπορεί πλέον να βγει από το νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Τάσος Τεργιάκης στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η μεταφορά της έγινε υπό συγκεκριμένες οδηγίες για την πλήρη προστασία της:

«Από χθες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της. Οι γιατροί έκριναν ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει σε περιβάλλον δικό της και έξω από τα νοσοκομεία. Η ίδια είναι στο σπίτι της από χθες το απόγευμα για να ξεκουραστεί και να βρει τα πατήματά της. Ο ανιψιός της είναι συνέχεια μαζί της για να τη βοηθάει, αλλά δε θα δεχτεί άλλες επισκέψεις»

Η επόμενη μέρα για την αποκατάσταση της υγείας της

Η διαδικασία της ανάρρωσης για τη Μάρω Κοντού συνεχίζεται πλέον σε αυστηρά ιδιωτικό τόνο, με στόχο την πλήρη ανάπαυση και την αποφυγή οποιασδήποτε καταπόνησης. Η παραμονή της στο νοσοκομείο Αττικόν επέτρεψε στο ιατρικό προσωπικό να σταθεροποιήσει την κατάσταση, αφήνοντας το τελικό στάδιο της ανάρρωσης να εξελιχθεί στον προσωπικό της χώρο.

Στο πλευρό της παραμένει αποκλειστικά ο ανιψιός της, ο οποίος έχει αναλάβει τη φροντίδα της καθημερινότητάς της, τηρώντας την οδηγία των γιατρών για μηδενικές επαφές με τρίτα πρόσωπα το προσεχές διάστημα.