Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην υπόθεση του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, καθώς ολοκληρώθηκε ακόμη ένα κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης, φέρνοντας το έργο πιο κοντά στην έναρξη της κατασκευής του.

Μετά τις εξελίξεις της 28ης Απριλίου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενέκρινε τη λειτουργικότητα του έργου, δίνοντας το απαραίτητο «πράσινο φως». Η συγκεκριμένη απόφαση επιβεβαιώνει ότι ο φάκελος που υπέβαλε η ΠΑΕ είναι πλήρης και πληροί όλες τις προβλεπόμενες τεχνικές και θεσμικές προδιαγραφές.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο στάδιο, καθώς πλέον μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία στην Πολεοδομία με την κατάθεση του αιτήματος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Από εδώ και πέρα, σειρά έχει η εξέταση της αρχιτεκτονικής μελέτης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο θα αξιολογήσει τον σχεδιασμό και την ογκοπλασία των νέων εγκαταστάσεων. Η σχετική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον ολοκληρωθεί θετικά και αυτό το στάδιο, θα ακολουθήσει η υποβολή των υπόλοιπων απαιτούμενων μελετών, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος και να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

Στον ΠΑΟΚ διατηρούν ως βασικό στόχο την εξασφάλιση της άδειας έως τα τέλη Δεκεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι εργασίες για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου στη Θέρμη.