Ο Φρέντη Μπελέρης τοποθετήθηκε για την επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε τα εξής:

«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στελεχών της παράταξης μας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββας Αναστασιάδης και Afroditi Nestora είχαν ως στόχο όχι μόνο τις πολιτικές τους θέσεις, αλλά και την ίδια τους τη ζωή.

Καμία ανοχή απέναντι στη μισαλλοδοξία και τη τυφλή βία. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα τους τα προηγούμενα χρόνια.

Η Δημοκρατία μας και η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται και δεν σκύβουν το κεφάλι. Το φρόνημα μας δεν πρόκειται να καμφθεί από κανέναν θρασύδειλο θιασώτη της αναρχίας».