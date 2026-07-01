Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία της Σεβίλλης, καθώς η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά στην Ανδαλουσία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του συλλόγου και παραμένοντας στο πλάνο της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Παρότι το προηγούμενο διάστημα το όνομά του συνδέθηκε με πιθανή επιστροφή στον Παναθηναϊκό, η παραμονή του στο ισπανικό πρωτάθλημα ήταν το επικρατέστερο σενάριο και τελικά επιβεβαιώθηκε.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 32χρονος γκολκίπερ κατέγραψε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δεχόμενος 53 γκολ, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του σε πέντε αναμετρήσεις.