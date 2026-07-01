Τα τρέχοντα σχέδια για την εκτόξευση περισσότερων από 1,7 εκατομμυρίων νέων δορυφόρων, προκειμένου να τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Γη, θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την Αστρονομία, όπως προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO).

Σε μελέτη που έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό «Astronomy & Astrophysics», οι ερευνητές τονίζουν ότι για να διασφαλιστεί η ικανότητά μας να παρατηρούμε τον νυχτερινό ουρανό με σύγχρονα τηλεσκόπια, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 δορυφόροι, τόσο αμυδροί, ώστε να μην είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Από το 2019, ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη έχει αυξηθεί ραγδαία φτάνοντας σήμερα τους 14.000 (32.000 αν υπολογιστούν οι ανενεργοί δορυφόροι και τα διαστημικά κατάλοιπα), με τη μεγάλη πλειονότητα να ανήκει στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους Starlink της SpaceX.

Παρότι εταιρείες όπως η SpaceX, έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τη φωτεινότητα των δορυφόρων τους, τα σχέδια για νέους δορυφόρους «ξεπερνούν πλέον τα όρια που μπορεί να αντέξει η αστρονομία», όπως σημειώνει ο αστρονόμος του ESO, Ολιβιέ Χέινοτ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Η SpaceX σχεδιάζει να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο επιπλέον δορυφόρους για τη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων (space-based data centres), γεγονός που θα άλλαζε ριζικά την εικόνα του ουρανού. Επιπλέον, άλλες σχεδιαζόμενες συστοιχίες δορυφόρων, όπως οι Cinnamon της E-Space και οι κινεζικοί CTC-1 και CTC-2, θα προσθέσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον δορυφόρους σε τροχιά, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με τη μελέτη, προκαλεί η αμερικανική νεοφυής εταιρεία Reflect Orbital, η οποία σχεδιάζει να τοποθετήσει σε τροχιά τεράστιους δορυφόρους με ανακλαστικούς καθρέφτες για να παρέχουν ηλιακό φως τη νύχτα. Η εταιρεία σκοπεύει να εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο μέσα στο έτος και έως το 2035 να αναπτύξει έναν στόλο 50.000 δορυφόρων.

Οι δορυφόροι αυτοί θα είναι οι πιο φωτεινοί που έχουν ποτέ τοποθετηθεί σε τροχιά, με καταστροφικές συνέπειες για τον σκοτεινό ουρανό στη Γη. Σε πόλεις με έντονη φωτορύπανση, όπως το Μόναχο, οι εκατοντάδες αυτοί δορυφόροι θα είναι ουσιαστικά τα μοναδικά «αστέρια» που θα διακρίνονται στον ουρανό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τέτοιες προτάσεις θα φωτίσουν δραματικά τον νυχτερινό ουρανό εμποδίζοντας την ικανότητα της ανθρωπότητας να παρατηρεί μακρινούς γαλαξίες, πλανήτες, αλλά και αστεροειδείς που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τη Γη.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι παραπάνω επιπτώσεις μπορούν να αποφευχθούν μόνο περιορίζοντας το σύνολο των υφιστάμενων και των μελλοντικών δορυφόρων σε περίπου 100.000 και αρκετά αμυδρούς ώστε να μην είναι ορατοί με γυμνό μάτι από μια σκοτεινή τοποθεσία.

Η SpaceX και η Reflect Orbital έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για την έγκριση των σχεδίων τους και αναμένονται απαντήσεις. Η νέα μελέτη αποτέλεσε τη βάση για κοινή παρέμβαση του ESO, της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης προς την FCC.