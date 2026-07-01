Παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα αποτελέσει ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της στη διάρκεια της περασμένης σεζόν, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε αναλάβει στη μέση της σεζόν και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην εξασφάλιση της παραμονής, τερματίζοντας στη 16η θέση της Premier League, ενώ έφτασε και στους ημιτελικούς του Europa League, όπου αποκλείστηκε από την Άστον Βίλα.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Ρομάνο, το κλίμα δεν είναι και τόσο καλό πλέον για τον Περέιρα και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί, με τη Φόρεστ να ετοιμάζεται για νέα αλλαγή προπονητή.

Στη διοίκηση του κλαμπ, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, υπάρχει κινητικότητα, αν και προς το παρόν δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο όνομα υποψήφιου αντικαταστάτη του 57χρονου τεχνικού.