Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-0 τη Χέλμοντ Σπορ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι μετά την έναρξη της προετοιμασίας, με σκόρερ τούς Ταμπόρδα, Τεττέη και Αντίνο (2).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε με 4-2-3-1 τους «πράσινους», οι οποίοι είχαν βάλει βάσεις νίκης πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, καθώς σκόραραν δύο φορές.

Ο Ταμπόρδα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 6′ με κοντινή προσπάθεια μετά την εκτέλεση κόρνερ και την κεφαλιά του Τουμπά, για να ακολουθήσει στο 9′ το 2-0 με την κεφαλιά του Τεττέη μετά το φάουλ του Τσέριν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως αναμενόταν, ο Νίστρουπ άλλαξε σχεδόν όλη την 11άδα, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον έλεγχο, να έχει ευκαιρία στο 68′ με τον Ταμπόρδα και να φτάνει στο 4-0 στο 74′ με σουτ του Αντίνο εκτός περιοχής.

Λίγα λεπτά μετά, στο 85′, ο Αργεντίνος βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με πλασέ εντός περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο: Πένια, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Τεττέη.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Τσάβες, Τσάπρας, Ίνγκασον, Τουμπά (71’ Λάβδας), Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Ταμπόρδα (71’ Μπινιάρης), Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης.