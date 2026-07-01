Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις Αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία κατοίκων και τουριστών.

Στη Ρώμη, όπου χιλιάδες επισκέπτες συνεχίζουν να συρρέουν καθημερινά στο Κολοσσαίο, η Πολιτική Προστασία έχει επιστρατεύσει ακόμη και κανόνια νερού και συστήματα ψεκασμού, προκειμένου να προσφέρει λίγη ανακούφιση σε όσους περιμένουν κάτω από τον καυτό ήλιο.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ομάδες εθελοντών και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας να ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που βρίσκονται έξω από το εμβληματικό μνημείο, ενώ παράλληλα διανέμονται μπουκάλια με πόσιμο νερό, ενημερωτικά φυλλάδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρά σκίαστρα.

Afa da bollino rosso in tutta Italia. A Roma, per combattere il caldo, la Protezione Civile insieme a Roma Capitale distribuisce acqua, borracce, opuscoli e ombrellini in due punti intorno al Colosseo. Ma soprattutto si è dotata di un cannone nebulizzatore d’acqua preso d’assalto… pic.twitter.com/p407SWyo7r — Radio Deejay (@radiodeejay) June 29, 2026

Πολλοί επισκέπτες κάνουν στάση για λίγα λεπτά στα σημεία δροσιάς, πριν συνεχίσουν την περιήγησή τους στον αρχαιολογικό χώρο, παρά τις αποπνικτικές συνθήκες.

25 πόλεις στο κόκκινο

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιταλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης θερμής εισβολής που έχει σαρώσει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

☀️ Rome is battling record-breaking heat: a water cannon has been installed for tourists at the Colosseum



In conditions of extreme heat and a red weather danger level, a water sprayer has been installed at the Colosseum, which dispenses 8 liters of water per minute and cools the… pic.twitter.com/EovwwtDCAa — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 28, 2026

Την Τρίτη, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής για τις υψηλές θερμοκρασίες. Στη λίστα περιλαμβάνονται πόλεις από τον βορρά μέχρι τον νότο της χώρας, με τις Αρχές να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Ο κόκκινος συναγερμός σημαίνει ότι ο κίνδυνος για την υγεία δεν αφορά μόνο τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα, αλλά και τον γενικό πληθυσμό.

ΠΟΥ: 5 θάνατοι σε 24 ώρες στην Ιταλία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν στην Ιταλία πέντε θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα.

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, προειδοποίησε ότι τα σημερινά κύματα καύσωνα λειτουργούν ως «πρόβα» για όσα μπορεί να αντιμετωπίζει όλο και συχνότερα η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, ζητώντας ενίσχυση των μέτρων πρόληψης.

Την ίδια ώρα, το ιταλικό υπουργείο Υγείας φέρεται να κράτησε αποστάσεις από τον συγκεκριμένο απολογισμό, αναφέροντας ότι δεν του προκύπτουν επίσημα τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο ΠΟΥ. Παρ’ όλα αυτά, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν περιστατικά θανάτων ηλικιωμένων και εργαζομένων που εξετάζονται σε σχέση με τις ακραίες θερμοκρασίες.

Μουσεία, γυμναστήρια και δημόσιοι χώροι ως «κλιματικά καταφύγια»

Καθώς η ζέστη γίνεται επικίνδυνη, αρκετοί δήμοι στην Ιταλία ενεργοποιούν ή επεκτείνουν το δίκτυο των λεγόμενων «κλιματικών καταφυγίων».

Πρόκειται για δημόσιους, δροσερούς και προσβάσιμους χώρους, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, δημοτικά γυμναστήρια και άλλες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν προσωρινή ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σε ορισμένες πόλεις, μουσεία άνοιξαν δωρεάν ως χώροι προστασίας από τον καύσωνα, ενώ αλλού οι δήμοι διαθέτουν λίστες με σημεία δροσιάς και πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Η πρακτική αυτή κερδίζει έδαφος σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι πόλεις προσπαθούν να προσαρμοστούν σε καύσωνες που γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας.

Ανησυχία για παιδικούς σταθμούς χωρίς κλιματισμό

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν και οι συνθήκες σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς της Ιταλίας.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, σε αρκετές δομές δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους να ξεπερνά ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Το θέμα έχει προκαλέσει πιέσεις προς τις δημοτικές και κρατικές Αρχές για άμεσα μέτρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε κλειστούς χώρους όπου βρίσκονται μικρά παιδιά θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Έρχονται βροχές και χαλάζι στον βορρά

Παρά τον καύσωνα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν μεταβολή του καιρού σε τμήματα της χώρας.

Από το απόγευμα αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της βόρειας Ιταλίας, συχνά με χαλαζοπτώσεις, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και σε τμήματα της κεντρικής Ιταλίας.

Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα άμεση λήξη του κινδύνου. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η απότομη μετάβαση από ακραία ζέστη σε έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα, από πλημμυρικά επεισόδια μέχρι κυκλοφοριακές δυσκολίες και ζημιές.

Ο καύσωνας αλλάζει και τον τουρισμό

Το σκηνικό έξω από το Κολοσσαίο δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πώς η κλιματική πραγματικότητα επηρεάζει πλέον και τον τουρισμό.

Η Ρώμη παραμένει γεμάτη επισκέπτες, όμως οι συνθήκες περιήγησης αλλάζουν. Το νερό, η σκιά, τα διαλείμματα και η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες γίνονται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού.

Οι εικόνες με τουρίστες να δροσίζονται κάτω από ψεκαστήρες νερού έξω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του κόσμου λειτουργούν ως ισχυρή υπενθύμιση ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα κανονικότητα.

Ο καύσωνας δεν είναι πια απλώς μια δύσκολη ημέρα του καλοκαιριού. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, αστικής ανθεκτικότητας και τουριστικής διαχείρισης.