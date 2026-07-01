Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη σταδιακή δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση της βίζας του. Η εξέλιξη προέρχεται από τη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη γύρω από την πρόσβαση στον μεταναστευτικό του φάκελο.

Τι αφορά η υπόθεση της βίζας του πρίγκιπα Χάρι

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αίτημα του Heritage Foundation, οργανισμού με έδρα την Ουάσινγκτον, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία της μετανάστευσης του δούκα του Σάσεξ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αποκαλύψεις που έκανε ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του Spare, η οποία κυκλοφόρησε το 2023. Σε αυτήν ο Χάρι αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε κάνει χρήση κάνναβης, κοκαΐνης, παραισθησιογόνων μανιταριών και ayahuasca (αγιαχουάσκα), γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για το αν οι πληροφορίες αυτές είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης για τη βίζα του στις ΗΠΑ.

307 έγγραφα και 2.487 σελίδες υπό εξέταση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αξιολόγηση του φακέλου ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύμηνη επεξεργασία.

Οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν συνολικά 307 έγγραφα, που αντιστοιχούν σε 2.487 σελίδες. Όσα δεν προστατεύονται από τους κανόνες περί απορρήτου θα δοθούν σταδιακά στη δημοσιότητα, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν το Heritage Foundation προσέφυγε δικαστικά κατά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ζητώντας να αποκτήσει πρόσβαση στον μεταναστευτικό φάκελο του πρίγκιπα Χάρι.

Το δικαστήριο είχε αρχικά απορρίψει το αίτημα, κρίνοντας ότι υπερισχύει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής του δούκα του Σάσεξ.

Τότε, οι εκπρόσωποι του οργανισμού είχαν δηλώσει:

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει τον πρίγκιπα Χάρι και, με αυτόν τον τρόπο, έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη δίκαιη εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων της χώρας μας».

Αργότερα υποβλήθηκε νέο αίτημα για πρόσθετο υλικό, με αποτέλεσμα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προχωρήσει σε νέα εξέταση της υπόθεσης και να συμφωνήσει στη δημοσιοποίηση των εγγράφων που δεν εξαιρούνται από τη σχετική νομοθεσία.

Πότε θα αρχίσει η δημοσιοποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Newsweek, η πρώτη δέσμη εγγράφων αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί ανά οκτώ εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Σε κοινό δικαστικό έγγραφο που κατέθεσαν τον Ιούνιο το Heritage Foundation και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται:

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένει να προχωρήσει στην πρώτη δημοσιοποίηση των μη εξαιρούμενων τμημάτων των σχετικών εγγράφων στα τέλη Ιουλίου 2026. Στη συνέχεια, θα ακολουθούν τακτικές δημοσιοποιήσεις κάθε οκτώ εβδομάδες».

Παρότι ο οργανισμός δεν θα αποκτήσει τα πλήρη, μη λογοκριμένα αρχεία που είχε ζητήσει αρχικά, σκοπεύει να εξετάσει το υλικό που θα δοθεί στη δημοσιότητα, αναζητώντας στοιχεία που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θα μπορούσαν να δείξουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης κατά την εξέταση της αίτησης για τη βίζα του.