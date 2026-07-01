Μία αποκαλυπτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα παρασκήνια επίσημης φωτογράφισης για λογαριασμό του MEGA πραγματοποίησε η Σίσσυ Χρηστίδου, την ίδια ώρα που οι διεργασίες στους διαδρόμους του σταθμού για τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η παρουσιάστρια, η οποία μέχρι τη λήξη της φετινής περιόδου βρισκόταν στο τιμόνι της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι κάθε Σαββατοκύριακο, άνοιξε εκ των πραγμάτων έναν νέο κύκλο συζητήσεων σχετικά με τον ακριβή ρόλο και τη ζώνη που πρόκειται να αναλάβει από το φθινόπωρο.

Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού έμεινε κενή μετά την επίσημη ολοκλήρωση της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Τα σενάρια για τη διαδοχή και οι συζητήσεις για το καθημερινό

Η αποχώρηση της Φαίης Σκορδά άνοιξε αμέσως τη συζήτηση για το πρόσωπο που θα βρεθεί στη συγκεκριμένη ώρα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αποτελεί το ισχυρότερο όνομα για τη μετακίνηση από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες ανακοινώσεις από το MEGA.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν εξεταστεί εναλλακτικά πλάνα από τη διοίκηση του σταθμού, όπως η προοπτική να καλύψει το κενό η Ανθή Βούλγαρη, ένα ενδεχόμενο που έπεσε στο τραπέζι λόγω της επερχόμενης έντονης προεκλογικής επικαιρότητας και της ανάγκης για ενίσχυση του ενημερωτικού χαρακτήρα.

Αντίθετα, οι φήμες που ήθελαν τη Νατάσα Γιάμαλη να εμπλέκεται στη διεκδίκηση της συγκεκριμένης ζώνης δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς η περίπτωσή της δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο σοβαρής εξέτασης.

Η έναρξη των επίσημων φωτογραφίσεων, πάντως, δείχνει ότι οι οριστικές αποφάσεις έχουν ληφθεί και το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως τις επόμενες ημέρες.